Dragon Trainer, il regista spiega perché doveva realizzare il live action: "Volevo evitare l'ennesimo remake senza anima"

Dean DeBlois ha già realizzato il film d'animazione di Dragon Trainer e ha voluto lavorare al live action per proteggere il remake.

Dean DeBlois aveva già sperimentato in formato animato la storia di Dragon Trainer raccontando di un vichingo che stringe un’improbabile amicizia con un drago solitario, Sdentato. A distanza di anni dall’esperimento ben riuscito di DreamWorks Animation, è in arrivo al cinema la versione live action, sempre diretta da Dean DeBlois. Quest’ultimo, in una recente intervista, ha rivelato perché ha voluto dirigerlo in prima persona.

Dragon Trainer, Dean DeBlois rivela perché ha voluto occuparsi in prima persona del live action

Dean DeBlois ha voluto lavorare al remake di Dragon Trailer per salvaguardarlo. In una recente intervista, il regista ha raccontato di essersi avvicinato al progetto consapevole del fatto che il film d’animazione abbia fatto breccia nel cuore dei fan. Di conseguenza non avrebbe voluto compromettere anche la realizzazione in carne ed ossa e si è fatto avanti. Ai microfoni di Screen Rant, ha rivelato:

Un sollievo, certo, perché sapevo che la gente sarebbe stata molto protettiva nei confronti dei film che amava e non voleva che venissero stravolti, e quindi c'era il rischio di deluderli con l'ennesimo remake senza anima. E fin dall'inizio ho detto: se state davvero pensando di farlo, per favore lasciatemelo fare, perché condivido questo sentimento. Non sono un fan dei remake live-action dei film d'animazione in generale, perché ho la sensazione che di solito siano versioni deludenti di quei film che amo, e quindi questo mi ha permesso di mettere alla prova le mie convinzioni. Possiamo mantenere tutto ciò che la gente ha imparato ad amare della storia e aggiungere abbellimenti in termini di mitologia più profonda, interazioni più ricche tra i personaggi, azione più coinvolgente?