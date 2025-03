Downton Abbey 3, il nuovo poster svela il titolo ufficiale e la data di uscita del film

News Cinema

Il nuovo poster del terzo film di Downton Abbey ha rivelato il suo titolo ufficiale, anticipando l'addio al pubblico.

Il nuovo poster di Downton Abbey ha condiviso con il suo pubblico il titolo ufficiale del terzo capitolo, inteso anche come ultimo, che uscirà al cinema nel mese di settembre 2025. Ci si avvicina alla tappa conclusiva di un lungo viaggio partito dapprima sul piccolo schermo con una Serie TV in costume di successo piaciuta così tanto da proseguire le sue avventure poi al cinema: questo, infatti, è il terzo film in arrivo sul grande schermo e saluterà definitivamente gli appassionati. Un dato di fatto annunciato già da tempo e rimarcato anche nella scelta del titolo, mostrata nel nuovo poster.

Downton Abbey: The Grand Finale, il titolo annunciato nel nuovo poster anticipa l'addio

In onda per sei stagioni dal 2010 al 2015, Downton Abbey ha costruito con il tempo un rapporto di fedeltà con il suo pubblico durato fino ad oggi con tre film sequel all’attivo. L’ultimo, diretto da Simon Curtis, saluterà definitivamente la famiglia Crawley e il pubblico che per anni ha seguito ciecamente le loro disavventure presso l’iconica tenuta da cui prende il nome. Il nuovo poster del terzo film ha finalmente svelato qual è il titolo ufficiale: è tutto pronto per Downton Abbey: The Grand Finale.

Dopo quindici anni dal suo inizio, Downton Abbey sta per salutare definitivamente il suo pubblico. Anche nel poster, infatti, è stato aggiunto un sottotitolo che recita: “È il momento di dire addio”, mentre mostra un personaggio di spalle vestito di rosso (che potrebbe essere Lady Mary) mentre percorre il corridoio della celebre tenuta. Hugh Bonneville, Laura Carmichael, Jim Carter, Raquel Cassidy, Brendan Coyle, Michelle Dockery, Joanne Froggatt, Allen Leech ed Elizabeth McGovern faranno ritorno per quest’ultimo capitolo, accompagnati anche da Paul Giamatti, Alessandro Nivola e Joely Richardson.