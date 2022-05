Dove è meglio non entrare: i migliori film in streaming sulle case infestate

News Cinema

Negli ultimi anni molti horror (ma non solo) hanno riproposto con successo il tema della "haunted house". Ecco i titoli in streaming da noi preferiti.

Il tema della casa infestata da presenze malefiche ha praticamente da sempre fatto la fortuna del cinema di genere, ovviamente soprattutto dell’horror. Vi proponiamo dunque i cinque film in streaming che a nostro avviso in tempi moderni hanno sfruttato al meglio questo tema, regalando al pubblico appassionato brividi d’autore e almeno in un caso sano divertimento cinefilo. Buona lettura.

Cinque film in streaming sul tema della casa infestata

Poltergeist - Demoniache presenze

Beetlejuice - Spiritello porcello

Echi mortali

The Others

L’evocazione - The Conjuring

Poltergeist - Demoniache presenze (1982)

Uno dei cult-movie degli anni -80 sfrutta il tema della haunted house per costruire uno spettacolo horror di prim’ordine, dove tensione ed effetti speciali si fondono con pienezza espressiva. Poltergeist terrorizza, poggiandosi su una storia molto ben orchestrata. Diretto da Tobe Hooper - ma si vocifera l’abbia finito Steven Spielberg dopo enormi dissidi col regista - il film vede nel cast Craig T. Nelson e JoBeth Williams. Magnifico supporto della grande Beatrice Straight. Seriamente terrificante. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, TIMVision, Amazon Prime Video.

Beetlejuice - Spiritello porcello (1988)

Solo la mente geniale di Tim Burton poteva trasformare il concetto di casa infestata in una commedia fantastica irriverente e scatenata. Merito ovviamente delle doti istrioniche del grande protagonista Michael Keaton, supportato a meraviglia da Geena Davis, Alec Baldwin, Winona Ryder e tutti gli altri magnifici caratteristi. Beetlejuice - Spiritello porcello è un concentrato di trovate cinematografiche inserite dentro un universo visivo originale, coerente, in poche parole strepitoso. Oscar per il miglior trucco e sorprendente successo al botteghino. Inizia l’era Burton…Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Netflix, TIMVision, Amazon Prime Video, NOW.

Echi mortali (1999)

Uno sceneggiatore discontinuo ma geniale come David Koepp passa dietro la macchina da presa per dirigere un adattamento cinematografico dal maestro dell’horror Richard Matheson. Il risultato è un film piccolo ma perfettamente organizzato, che sa terrorizzare con pochi, efficacissimi tocchi di genere. Una delle migliori prove d’attore di Kevin Bacon, protagonista involontario di una delle migliori storie di fantasmi dell’era moderna. Peccato Koepp non abbia mai saputo ripetersi ai livellidi Echi mortali… Disponibile su CHILI, Google Play.

The Others (2001)

Trasposizione cinematografica del classico Giro di vite scritto da Henry James, il film diretto con classe stilizzata da Alejandro Amenabar si rivela giustamente un grande successo di pubblico e critica, incoronando la protagonista Nicole Kidman come star capace di portare gli spettatori al cinema. The Others si apre con uno dei momenti più spaventosi mai realizzati, per chiudersi invece in maniera poetica e dolente. Nel cast anche un efficace Christopher Eccleston. Uno degli horror più eleganti dell’era moderna. Disponibile su CHILI, Google Play, Apple Itunes.

L’evocazione - The Conjuring (2013)

Il lungometraggio che sfrutta al meglio l’idea della casa infestata punta tutto o quasi sull’ambientazione: la magione che ospita la storia principale di L’evocazione - The Conjuring rappresenta una lavoro di scenografia e set designing davvero notevole, su cui James Wan poggia una messa in scena curata e molto attenta a spaventare attraverso i particolari e gli stilemi del genere. Il resto lo fanno Vera Farmiga, Patrick Wilson e la grande icona Lili Taylor. Film magnifico da vedere e capace di incutere serio, serissimo terrore. I botteghini vengono sbancati. L’universo cinematografico ha inizio…Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Infinity +, TIMVision, Amazon Prime Video.