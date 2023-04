Dopo Super Mario Bros. - Il film arriva Zelda?

News Cinema

La saga di Zelda è un'altra delle grandi proprietà Nintendo, quindi qualcuno ha pensato di domandare direttamente a Shigeru Miyamoto e Chris Meledandri di Illumination se, dopo Super Mario Bros. - Il Film, ci siano speranze anche per Link.

La partenza bruciante di Super Mario Bros. - Il film al boxoffice mondiale (attualmente il cartoon viaggia sugli 8.264.000 d'incasso qui in Italia) ha attivato le speranze dei fan Nintendo oltremisura: non è certo una notizia nuova, il legame tra la casa di Kyoto e l'Illumination Entertainment di Chris Meledandri è nato qualche anno fa per restare, quindi possiamo dire che il Vaso di Pandora sia stato scoperchiato. Screenrant allora ha preso di petto Shigeru Miyamoto e Chris Meledandri in un'intervista...



Super Mario Bros. - Il film apre la porta a Zelda, Star Fox e altri miti Nintendo?

Con Super Mario Bros. - Il film che veleggia sui 376 milioni di dollari al boxoffice mondiale, si capisce bene perché Screenrant abbia chiesto al boss dell'Illumination Entertainment, Chris Meledandri, e al mitico Shigeru Miyamoto, papà di Mario e Zelda, se la Nintendo abbia in serbo adattamenti di marchi altrettanto popolari. Naturalmente la domanda verteva sul mito di Zelda, di recente rilanciato all'inverosimile (se mai ce ne fosse bisogno) da The Legend of Zelda: Breath of the Wild (2017, Switch), e nato poco dopo Mario nel 1986 su NES. Il marchio vide solo un modesto adattamento animato americano nel 1989, a cura della DiC Entertainment, dal titolo italiano di Un regno incantato per Zelda. L'intervistatore di Screenrant ha anche tirato in ballo la saga di sparatutto spaziali Star Fox, con protagonisti animali antropomorfi, nel 1993 resa celebre per un chip grafico aggiuntivo sulla cartuccia del SNES, in grado di velocizzare la grafica 3D. Miyamoto e Meledandri hanno preso comprensibilmente tempo, mostrandosi vaghi: la posta in gioco si è alzata notevolmente...

MELEDANDRI: La Nintendo e l'Illumination hanno una collaborazione molto proficua. Il sig. Miyamoto e i suoi colleghi mi hanno invitato a entrare nel board della Nintendo, stiamo lavorando insieme sul futuro. Ma è difficile per noi parlare di qualsiasi altra cosa ora come ora. [...]

MIYAMOTO: Come ha detto Chris, non c'è niente che possiamo svelare adesso. [...] Ma abbiamo delle basi concrete: le nostre visioni creative coincidono, quindi penso che in futuro ci saranno opportunità.