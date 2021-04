Dopo Spiral - L'eredità di Saw la saga continuerà con Saw 10

News Cinema

A quanto pare, fiduciosa nel successo di Spiral, la Twisted Pictures ha già in cantiere il decimo film della crudele saga horror Saw.

Spiral - L'eredità di Saw arriverà nei cinema americani il 14 maggio e prima o poi anche da noi, ma la Twisted Pictures, casa di produzione dei film sull'Enigmista, è così fiduciosa nel successo dell'horror con Chris Rock e Samuel L. Jackson, che ha già messo in fase di preparazione quello che al momento chiameremo Saw 10. La notizia arriva dal giornale del settore Production Weekly, che annuncia appunto le nuove produzioni in corso.

Ovviamente il decimo film della saga non è ancora sicuro: se Spiral dovesse avere risultati inferiori alle aspettative (ma ne dubitiamo) potrebbe venire spostato in avanti o cancellato, ma in questo momento tanto difficile, in cui ci manca il cinema, l'horror sta conoscendo un rilancio. Chi non ama il cinema dell'orrore obietterà che là fuori succedono cose abbastanza brutte senza doverle anche vedere sullo schermo, ma resta l'effetto catartico di un genere capace da sempre di esorcizzare le nostre peggiori paure.

Al momento il franchise di Saw ha incassato in tutto il mondo 874 milioni di dollari, risultato ancor più notevole se si pensa ai budget spesso molto ridotti dei sequel. L'ultimo uscito in sala, Saw: Legacy, con un budget di 10 milioni di dollari, ne ha incassati 102 milioni. Spiral - L'eredità di Saw è costato il doppio, 20 milioni, e oltre ai produttori sono anche gli amanti del genere ad attendere di vedere come verrà accolta questa nuova variazione sul tema.