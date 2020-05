Dopo Johnny Depp, anche Chris Evans sbarca su Instagram: il benvenuto di Ryan Reynolds

News Cinema

Ha sempre e solo avuto Twitter per tutti questi anni, dove faceva sentire la sua voce senza timore su vari argomenti anche politici, non solo per auto promozione. Come penserà Chris Evans di usare Instagram?

Dopo anni in cui ha fatto sentire la sua voce soltanto su Twitter, Chris Evans da poco più di 24 ore ha un account Instagram che conta già 2,3 milioni di follower. C'è stata prima una falsa partenza perché l'attore aveva postato un'immagine "bucolica", come è stata definita da alcuni siti, per vedere offline la sua pagina. Evans ha commentato subito su Twitter: "Mi sono svegliato e una notifica mi diceva che il mio nuovo account IG è stato sospeso per atività inconsueta. Devo già rimpiangere di averlo aperto?". Chiaramente quando di tratta di una celebrità della sua portata, i problemi vengono risolti velocemente. Poco più tardi il suo account era di nuovo attivo e il primo post (che vedete in basso) l'ha fatto per una buona causa. Nel video Evans accetta la challenge di Chris Pratt che lo invitava a mettere in palio un premio a scopo benefico. AllInChallenge è un'associazione che sta raccogliendo donazioni per aiutare le persone in difficoltà in questo periodo di emergenza sanitaria negli Stati Uniti. Pratt ha promesso a un fortunato donatore (10 dollari il minimo per partecipare) estratto a sorte, un ruoli in Jurassic World: Dominion in cui sarà mangiato da un dinosauro. Evans ha replicato dicendo che "non posso offrire la stessa cosa, ma offro un incontro online privato con alcuni miei amici: Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, Scarlett Johansson, Mark Ruffalo e Jeremy Renner". In sostanza l'attore chiama a raccolta gli Avengers per una chiacchiera online con chi farà una donazione e sarà il fortunato estratto a sorte (la partecipazione è valida solo per i residente degli Stati Uniti).







Nel frattempo Ryan Reynolds gli ha dato il bevenuto in una delle sue storie di Instagram con questa immagine.