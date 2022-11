Dopo il successo de La stranezza il cinema italiano sempre più al centro del listino Medusa

News Cinema

Presentato alle Giornate professionali di cinema di Sorrento il listino dei prossimi mesi di Medusa, sempre con al centro il cinema italiano e una proposta definita di qualità più che di quantità. Ne abbiamo parlato con l'amministratore delegato Giampaolo Letta.

Mentre ancora i cinema programmano il successo sorprendente di questo autunno, La stranezza, il suo distributore, Medusa, ha presentato alle Giornate di cinema di Sorrento le novità dei prossimi mesi. Un 2023 che sarà sempre più all'insegna del cinema italiano, della "qualità più che della quantità". Molto presto, a Natale, sarà la volta de Il grande giorno, il ritorno di Aldo, Giovanni e Giacomo che hanno dimostrato con il precedente film di essere tornati in grande forma. A gennaio toccherà a Paolo Genovese e al suo atteso Il primo giorno della mia vita, con un cast ricchissimo.

Cinema comico, ma anche autori come Mario Martone, con Nostalgia in lizza per gli Oscar, ma anche il prossimo anno con Laggiù qualcuno mi ama. Ci racconta tutto Giampaolo Letta, amministratore delegato e vice presidente di Medusa, in questa video intervista.