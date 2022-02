Dopo Being the Ricados, ecco Lucy and Desi: il trailer del documentario in arrivo su Prime Video

News Cinema

Dopo il film di Aaron Sorkin, candidato a tre premi Oscar, la storia di Lucille Ball e Desi Arnaz viene raccontata in forma di documentario. A dirigere c'è Amy Poehler, nota attrice comica di cinema e televisione.

Uscito in streaming lo scorso dicembre su Prime Video, Being the Ricardos non solo si è conquistato un posto nel nostro elenco dei venti migliori film del 2021, ma è giustamente diventato un protagonista della stagione dei premi. È valso un Golden Globe a Nicole Kidman ed è attualmente candidato a tre premi Oscar 2022, tutti per i suoi attori: ancora la Kidman, ovviamente, ma anche Javier Bardem e J.K. Simmons.

Ma se in molti hanno apprezzato il film scritto e diretto da Aaron Sorkin, ce ne sono stati altri che ovviamente hanno trovato modo di brontolare: o perché Sorkin è così e colì, o perché Kidman e Bardem non erano adatti a fare Lucille Ball e Desi Arnaz, o per mille altri motivi. Alcuni di questi, allora, potranno rifarsi dallo smacco e dalla delusione dal prossimo 4 marzo, quando in streaming su Prime Video debutterà un altro film dedicato a queste due eterne e massime icone della televisione statunitense.

Questa volta si tratta di un documentario, che si intitola Lucy and Desi, e che "esplora l'improbabile combinazione e la perdurante eredità di una delle più prolifice e potenti coppie della storia dell'intrattenimento", concentrandosi sia sul loro legame sentimentale che sui loro successi professionali, con al centro, ovviamente, la grande avventura di I Love Lucy.

A dirigere il documentario, di cui di seguito vi mostriamo il trailer ufficiale, è stata Amy Poehler, popolarissima attrice comica americana che lavora sia in tv che al cinema che ha già alle spalle due regie di fiction: quella di Wine Country e quella di Girl Power.

Lucy and Desi: il trailer del documentario