Dogman di Matteo Garrone torna in sala in una versione extended

Dogman, uno dei film più convincenti di Matteo Garrone, torna al cinema con scene inedite. La extended version sarà in sala dal 27 giugno prossimo con 01Distibution.

In un'estate che si annuncia non propriamente intensa dal punto di vista delle uscite in sala fa particolarmente piacere segnalare un titolo da non perdere. A distanza di 6 anni dall’uscita, infatti, il 27 giugno Dogman torna in sala, sempre per 01 distribution, in una nuova extended version con l’inserimento di scene inedite che non comparivano nella versione originale del 2018.

l film è stato premiato al Festival di Cannes, con la vittoria del protagonista Marcello Fonte come Migliore Attore. Ha inoltre vinto 7 Nastri d'Argento, 9 David di Donatello, 1 candidatura ai BAFTA, e 3 premi agli European Film Awards. In Italia al Box Office Dogman ha incassato 2,6 milioni di euro. "Grazie alle nuove scene inserite credo che Dogman sia finalmente completo e sono felice che possa uscire di nuovo al cinema" – ha dichiarato Matteo Garrone.

“Matteo Garrone ha arricchito “Dogman” con scene inedite e noi con gioia lo mettiamo a disposizione dei cinema italiani in questa nuova “extended version“ - ha aggiunto Luigi Lonigro, Direttore di 01 Distribution.

La storia di Dogman

In una periferia sospesa tra metropoli e natura selvaggia, dove l'unica legge sembra essere quella del più forte, Marcello è un uomo piccolo e mite che divide le sue giornate tra il lavoro nel suo modesto salone di toelettatura per cani, l'amore per la figlia Alida, e un ambiguo rapporto di sudditanza con Simoncino, un ex pugile che terrorizza l'intero quartiere.

Dopo l'ennesima sopraffazione, deciso a riaffermare la propria dignità, Marcello immaginerà una vendetta dall'esito inaspettato. Dogman è un film che si ispira liberamente ad un fatto di cronaca nera, ma che non vuole in alcun modo ricostruire i fatti come si dice che siano avvenuti. Il film è una coproduzione Archimede e Le Pacte con Rai Cinema.