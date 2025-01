Dog Man, chi è il suo scatenato autore Dav Pilkey

News Cinema

Con l'arrivo del cartoon Dog Man al cinema, dal 30 gennaio, raccontiamo qualcosa del suo folle e spiritoso autore Dav Pilkey, già dietro a un altro celebre personaggio dell'infanzia, adattato in un altro lungometraggio animato sempre targato DreamWorks Animation...

Dal 30 gennaio arriva al cinema Dog Man, metà cane metà uomo, anzi... poliziotto! Se l'idea alla base di questo film della DreamWorks Animation vi sembra assurda, probabilmente non conoscete l'umorismo surreale del suo ideatore Dav Pilkey, che da vent'anni diverte piccini e "piccini dentro" con la sua creazione Capitan Mutanda, che a sua volta anni fa approdò al cinema in un altro cartoon. Scopriamo cosa ci aspetta in Dog Man e ripeecorriamo la carriera dell'autore (e illustratore) americano...

Dog Man, Dav Pilkey da Capitan Mutanda al cane poliziotto (in senso letterale)