Disney vittima di un attacco hacker: cosa verrà rivelato? La rivendicazione di un gruppo

News Cinema

Il gruppo di hacker Nullbulge ha rivendicato l'attacco ai canali interni di Slack dei dipendenti Disney, per 1 terabyte di dati. Cosa c'è di riservato? Il precedente della Sony starà facendo tremare la major?

Dieci anni fa la Sony Pictures fu vittima di un attacco hacker che rivelò informazioni riservate sui progetti in sviluppo: come ricapitola Variety, tutto fa pensare che qualche giorno fa alla Disney sia accaduta la stessa cosa. La portata del materiale trafugato sarebbe consistente per chi ha rivendicato l'attacco, cioè il gruppo Nullbulge, ma l'azienda non si sbottona per ora. Si parla di major quotate in borsa, in un settore molto competitivo, quindi alcune rivelazioni dietro le quinte su progetti o strategie aziendali imminenti possono avere ripercussioni immediate e gravi. Ma di cosa si parla per ora? Leggi anche Inside Out 2 diventa il più alto incasso italiano per un film Disney / Pixar

1 terabyte di dati trafugati alla Disney dagli hacker Nullbulge