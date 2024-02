Disney, la produzione dal vero cambia guida con David Greenbaum della Searchlight Pictures

News Cinema

David Greenbaum, che si stava già occupando della divisione Searchlight Pictures ex-Fox, diventa presidente della divisione dei Walt Disney Studios dedicata a cinema e serie dal vero. Dopo quindici anni, Sean Bailey lascia l'incarico.

Potente cambio ai vertici dei Walt Disney Studios, la divisione dell'azienda che si occupa di cinema e serie tv dal vero: il suo responsabile da quindici anni, Sean Bailey, lascia l'azienda e al suo posto arriva come presidente David Greenbaum, già dietro alla Searchlight Pictures, parte della famiglia allargata Disney. Sicuramente la decisione fa parte di un certo rimpasto che il CEO Disney Bob Iger ha avviato da qualche mese a questa parte, per rivedere costi, priorità e strategie del settore audiovisivo del colosso. Leggi anche Disney affida Blu-ray e Ultra HD 4K alla Sony: un'era è quasi alla fine? Disney+ perde oltre un milione di utenti, ma il rosso si riduce e arriva la stretta sulle password

