Din Don 5 - Bianco Natale, in prima TV su Italia 1

Enzo Salvi torna in prima TV su Italia 1 con una nuova avventura di Don Donato: Din Don 5 - Bianco Natale è il quinto capitolo della commedia natalizia ambientata in Trentino.

Enzo Salvi torna ad interpretare padre Donato. In prima TV su Italia 1, questa sera 18 dicembre 2022, il palinsesto Mediaset fa spazio ad una prima televisiva in chiaro di Din Don 5 – Bianco Natale. Ad accompagnare Enzo Salvi in questa nuova avventura natalizia ci sono altri nomi ben noti dello spettacolo italiano come Maurizio Mattioli. La saga è iniziata nel 2018 con un primo film intitolato Din Don – Una parrocchia in due, diretto da Claudio Norza. Enzo Salvi è poi tornato nel secondo film, Il ritorno, uscito nel corso del 2019. Terzo, quarto e quinto film invece sono stati distribuiti nell’arco del 2022. Dopo Din Don- Un paese in due e Il paese dei balocchi, in prima TV su Italia 1 arriva anche Bianco Natale.

Din Don 5 – Bianco Natale: trama e cast del film

Ripartendo dal finale del quarto film Din Don – Il paese dei balocchi, la trama del quinto capitolo vede Padre Donato impegnato per Natale in qualità di cardinale. Ma un imprevisto di famiglia lo costringe a preparare le valigie e tornare a Roma. Deve lasciare la tranquillità del suo paese per la frenesia della capitale: perché? Il cardinale ha ricevuto una tragica notizia. Suo zio, vescovo a sua volta, è malato e ha bisogno di cure e attenzioni. Per questo Padre Donato è costretto a fare le valigie e tornare a casa. Ma si lascia alle spalle un tumulto non indifferente. La sua vecchia parrocchia è afflitta da alcune problematiche che non lasceranno indifferente il cardinale neppure a distanza. A peggiorare ulteriormente le dinamiche è Gina, che continua a provocare e stuzzicare la gelosia di Edoardino.

La commedia natalizia è ambientata tra Roma e il Trentino. In quest’ultimo caso, le riprese si sono svolte principalmente in Val di Sole, evidenziando gli scenari di montagna suggestivi e tipicamente natalizi, senza rinunciare alla neve e ai mercatini di Natale, una vera chicca del periodo. Nel cast, oltre ad Enzo Salvi che interpreta fedelmente Padre Donato ormai da cinque film, torna anche Maurizio Mattioli che interpreta suo zio, il vescovo. Crisula Stafida invece interpreta Gina.