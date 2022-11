Die, My Love: Jennifer Lawrence madre alla deriva per Martin Scorsese

News Cinema

Jennifer Lawrence ha due nuovi film all'orizzonte. Il primo è Die, My Love, a cui è legato Martin Scorsese, mentre il secondo è la commedia No Hard Feelings.

Jennifer Lawrence, che abbiamo visto l'ultima volta nella commedia con Leonardo DiCaprio Don't Look Up, sarà la protagonista di un film prodotto niente meno che dal grande Martin Scorsese. Si tratta del drammatico Die, My Love.

Die, My Love: trama e cast

Ispirato all'omonimo romanzo di Ariana Harwicz, Die, My Love porta la firma della regista britannica Lynne Ramsay, che ci ha abituato a storie forti e a personaggi alla deriva, ad esempio in …e ora parliamo di Kevin e A Beautiful Day - You Were Never Really Here. La notizia arriva da un giornalista del New York Times, tale Kyle Buchanan, che l'ha diffusa anche via Twitter.

Il fortunato Buchanan, che si è scattato una foto insieme a Jennifer Lawrence, ha riportato una dichiarazione dell'attrice, che a proposito della trama del film ha detto:

Mi fa pensare a Sylvia Plath, specialmente perché parla di una donna che soffre di depressione post-partum e precipita nella follia

Dopodiché l'attrice si è lasciata sfuggire che il produttore del film è Martin Scorsese. Quanto alla Sylvia Plath da lei nominata, ricordiamo che è una poetessa e scrittrice che precipitò nel gorgo della depressione e morì suicida dopo aver infilato la testa nel forno a gas. Ora, se il film di Lynne Ramsay non si distaccherà dal romanzo di partenza, a fare da sfondo alla vicenda sarà la campagna francese, dove la protagonista della storia verrà supportata da una famiglia dolce e amorevole. Jennifer Lawrence non ha rivelato i nomi del restante cast né un'ipotetica data di uscita.

No Hard Feelings: una commedia da morire dal ridere

Ma non finisce qui, perché sempre Kyle Buchanan, sempre su Twitter e sul New York Times, racconta un altro film di cui la Lawrence è protagonista: No Hard Feelings di Gene Stupnitsky (Bad Teacher), commedia in cui divide la scena con Andrew Barth Feldman.

Jennifer ha definito la sceneggiatura di No Hard Feelings la più buffa mai letta e ha detto che lavorare con Feldman è stato fantastico. Poi, gettando finalmente luce sulla trama del film, di cui si conosce già l'esistenza, ha spiegato:

Il mio personaggio ha bisogno di una macchina, e la macchina è una ricompensa, quindi devo sco….rmi questo ragazzino il prima possibile per avere la macchina

Il ragazzino in questione è interpretato, ovviamente, da Andrew Barth Feldman, che è stato protagonista del musical di Broadway Dear Evan Hansen e ha recitato nella serie tv High School Musical. Il film uscirà il 16 giugno del 2023 e il restante cast comprende: Natalie Morales, Scott MacArthur, Matthew Broderick, Laura Benanti ed Ebon Moss-Bachrach.

È da notare che in entrambi i progetti la Katniss Everdeen di Hunger Games fa la parte di una mamma e, specialmente nel caso di Die, My Love, non possiamo non pensare a Madre! di Darren Aronofsky e al fatto che Jennifer Lawrence ha dato alla luce, nel febbraio di quest'anno, un bel maschietto.