Dick Van Dyke scampato per miracolo al devastante incendio Franklin divampato a Malibu

Se non fosse stato per l’intervento di tre vicini di casa, Dick Van Dyke e signora sarebbero rimasti vittime del terribile incendio Franklin che ha colpito Malibu questo lunedì. Anche gli animali domestici dell'attore sono salvi, compreso il gatto Bobo

Quasi alla vigilia del suo novantanovesimo compleanno, Dick Van Dyke ha rischiato di congedarsi da questo nostro mondo folle e dal genere umano. Tutta colpa del devastante incendio che ha colpito Malibu e che è stato battezzato Frankin Fire. Divampato lunedì, il fuoco è cresciuto, a causa del vento, arrivando a interessare 16 chilometri quadrati. Molte persone hanno dovuto abbandonare in fretta e furia le loro case, tra cui celebrity come Mira Sorvino e Cher. Vista l'ottima posizione di Malibu, molte star l'hanno eletta a proprio domicilio, facendosi costruire dimore da Mille e una notte. Purtroppo l'incendio ha provocato molti danni, nonostante il subitaneo intervento da parte dei vigili del fuoco.

Il salvataggio di Dick Van Dyke

Ma torniamo a Dick Van Dyke, che per noi resterà sempre lo spazzacamino Bert di Mary Poppins. L'attore adesso è fuori pericolo, ma se non fosse stato per i suoi vicini di casa, sarebbe certamente morto tra le fiamme. Intervistato durante il programma televisivo mattutino Today Show, ha raccontato che mentre camminava esausto, ha incontrato tre vicini:

Cercavo di strisciare verso la macchina, ero esausto e non riuscivo ad alzarmi. Sono arrivati tre vicini, mi hanno preso in braccio e allontanato dalle fiamme. Poi sono tornati, hanno estinto un piccolo incendio nella dependance per gli ospiti e mi hanno messo in salvo.

Dick ha abbandonato la sua villa insieme alla moglie Arlene e ai loro animali domestici. L'attore ha tenuto aggiornati i suoi fan tramite Facebook, lamentando che mancava all'appello il gatto Bobo, che probabilmente era rimasto in casa. Per fortuna l'animale è ancora tra noi, come ha scritto Van Dyke:

Abbiamo trovato Bobo appena siamo rientrati a casa questa mattina. La sua scomparsa ha fatto talmente scalpore che è stata chiamata la Protezione Animali. Per fortuna lo hanno trovato subito e stava bene.

La notizia del salvataggio di Dick Van Dyke e signora arriva a poca distanza da quella, ben più allegra, del suo coinvolgimento nel video del brano dei Coldplay "All my Love". Con l’energia di un ragazzino, Dick canta e balla (a piedi nudi). Le immagini, che formano quasi un cortometraggio, visto che durano 7 minuti, sono un omaggio alla carriera di Van Dyke, che è amico di Chris Martin da lungo tempo.