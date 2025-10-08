Dick Van Dyke compirà 100 anni tra due mesi: "Sarebbe uno spasso se non ci arrivassi"

News Cinema

Quel che è certo è che il mitico Dick Van Dyke continuerà a ridere anche da defunto. L'attore scherza "sull'imminente" festeggiamento dei suoi primi 100 anni.

Il prossimo 13 dicembre il brillante e immortale attore Dick Van Dyke compirà 100 anni e, per non smentirsi mai, ci scherza sopra con l'ironia che lo ha sempre accompagnato: "È vero. Non compirò ufficialmente 100 anni fino a dicembre. Due mesi, due mesi. Sarebbe divertente se non ci arrivassi".

Lo scorso 5 ottobre si è svolto un evento a Malibù, nella parte ovest della contea di Los Angeles, precisamente presso il giardino dell'abitazione dei Van Dyke. Ad organizzarlo è stata la moglie Arlene Silver Van Dyke, che di anni non ne ha 99 come il marito, bensì 53. Sposati dal 2012, i coniugi Van Dyke hanno frequenti contatti con i fan dell'attore. Gli eventi pomeridiani che allestiscono rappresentano l'occasione di trascorrere del tempo insieme con musica, intrattenimento, cocktail e buffet, a fronte dell'acquisto di un biglietto che si aggira intorno ai 600 dollari. Un prezzo non esattamente economico, ma per chi abita a Malibù probabilmente lo è. Una parte dell'incasso è destinato alla raccolta fondi a favore della Van Dyke Endowment of the Arts e del futuro Museo Dick Van Dyke.

Dick Van Dyke: "L'unica cosa giusta che ho fatto è stata sposare mia moglie"

Oltre alla sopracitata battuta, Dick Van Dyke ha poi aggiunto che “A volte mi vanto di essere arrivato a 100 anni, ma la verità è che, se avessi saputo che sarei vissuto così a lungo, mi sarei preso più cura di me stesso. E la cosa frustrante è che non so cosa ho fatto di giusto. A parte aver sposato mia moglie, non ho fatto niente di giusto”. L'ultima apparizione cinematografica di Van Dyke risale al 2018 con il sequel di Mary Poppins, mentre sul fronte televisivo nel 2023 ha preso parte a quattro episodi della soap opera di lunga data Il tempo della nostra vita.

Qui sotto il videoclip di "All My Love" dei Coldplay in cui Dick Van Dyke è protagonista, oltre che proprietario proprio della villa che si vede nelle immagini.



