Diabolik 2 - Ginko all'attacco! video intervista con Valerio Mastandrea e Monica Bellucci

L'amore irrompe nella vita quotidiana dell'investigatore più famoso di Clerville e dei fumetti dagli anni Sessanta. Per Diabolik 2 Ginko all'attacco, da oggi al cinema, vi presentiamo una video intervista a Valerio Mastandrea e Monica Bellucci.

Irrompe l'amore, fra i corridoi della polizia di Clerville. Non che cambi l'ostinazione con cui il primo investigatore della città inventata dalle sorelle Giussani cerca di catturare il criminale mascherato, e la sua sodale e amata Eva Kant (Miriam Leone). Diabolik torna con un secondo adattamento per il cinema, una nuova avventura e non un sequel, intitolato Ginko all'attacco! e appena uscito nelle sale distribuito da 01. La regia è sempre dei fratelli Manetti, mentre nel ruolo all black Luca Marinelli ha lasciato il testimone a Giacomo Gianniotti.

Ma è proprio Valerio Mastandrea, nei panni del poliziotto, il vero protagonista di questo film, insieme a una insospettabile e molto trattenuta storia d'amore con la duchessa Altea, interpretata da Monica Bellucci.

Proprio i due piccioncini ci raccontano l'avventura di Diabolik in questa video intervista.