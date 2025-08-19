TGCom24
Denzel Washington e la cancel culture: "Non possono cancellarti se non sei nella lista"

Denzel Washington liquida la domanda di una giornalista sulla cancel culture: non sopporta l'idea di dipendere dalla pubblica opinione, per lui è una causa persa che allontana da ciò che conta sul serio nella vita e nella carriera.

Denzel Washington e la cancel culture: "Non possono cancellarti se non sei nella lista"

Denzel Washington ha 70 anni e, com'è noto, non la manda a dire a nessuno. Intervistato da Complex News per il suo nuovo film Highest 2 Lowest, che lo ha riunito all'amico regista Spike Lee, Washington ha risposto su una questione spinosa a Hollywood: come si pone verso la cancel culture, l'ostracizzazione di un personaggio pubblico in seguito a uno scandalo più o meno pesante? Denzel appare immediatamente infastidito da tutto il concetto: già in passato aveva consigliato a colleghi più giovani di stare lontani dai social, qui inquadra la questione in modo ancora più drastico. Leggi anche Denzel Washington, Michael B. Jordan e i social network

Denzel Washington: "La cancel culture? Ma chi se ne importa!"

70 anni, un distacco che professa in diverse uscite pubbliche, una fede religiosa ormai incrollabile e una professionalità che lo rende ancora una calamita per il pubblico in cerca di qualità attoriale: Denzel Washington è attivissimo, tra Il gladiatore II e la sua reunion con Spike Lee per Highest 2 Lowest, quindi dovrebbe avere anche un'opinione sulla cancel culture. Quando il pubblico decide di distruggerti, gli studios seguono a ruota e sei cancellato dallo star system, nella speranza di rientrarvi: Johnny Depp è uno degli esempi più eclatanti di questo processo spietato. Washington si dimostra insofferente persino a discutere della cosa, quando la giornalista gli fa notare che i follower sono ormai quasi una valuta per una star:

Cosa significa "essere cancellati"? Ma chi se ne importa? Non me ne importa nulla di chi segue chi. Ma da quando il sostegno pubblico è diventato così importante? Non puoi condurre il gioco mentre cerchi di seguirlo, non puoi seguirlo mentre cerchi di condurlo. Io non seguo nessuno, seguo lo Spirito Santo, non seguo l'essere umano. Ho fede in Dio, per gli esseri umani ho solo speranza, però guardati intorno: le cose vanno maluccio. Lasciate perdere questa cosa dei follower, non puoi essere cancellato se non c'è nessun nome da cancellare. E tu non scriverci il tuo!
