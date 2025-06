Denzel Washington, Michael B. Jordan e i social network

News Cinema

Uno è un attore gigantesco e carismatico, l'altro una stella del presente. Hanno lavorato assieme in passato, si sono parlati e quello più grande ha dato al giovane un consiglio sull'uso delle onnipresenti piattaforme social.

Viviamo tutti incollati agli schermi, scrolliamo, postiamo, digitiamo, condividiamo. Per molti è un passatempo che è diventato perdita di tempo, per altri invece è diventato un lavoro, se così si può definire. Alcuni sostengono che senza - senza i social, si intende - non si esiste, in questo mondo sempre più digitale. Sarà anche vero, perlomeno per la maggior parte di noi, ma a volte per esistere può anche bastare un'altra cosa: una personalità.

Denzel Washington, di personalità, ne ha a pacchi. Personalità, carisma e talento che ne hanno fatto uno dei migliori attori in assoluto del cinema americano, anche quando recita in film un po' così (si veda il recente Gladiadiatore II per credere). Personalità e un certo caratterino, che ha tirato fuori anche di recente, sul tappeto rosso del Festival di Cannes che calcava assieme a Spike Lee per la prima di Highest 2 Lowest, quando ha risposto a tono a un fotografo troppo insistente che lo tirava - letteralmente, in questo caso l'uno dell'avverbio è corretto, a differenza di troppo suo abuso contemporaneo - per la giacchetta.

Insomma, Denzel Washington ha personalità, e dei social - che pure ha, come è forse giusto che sia - fa un uso piuttosto contenuto.

Anche uno che Washington non è ma che magari vorrebbe diventarlo, Michael B. Jordan, i social invece li ha e li usa. Sicuramente fa bene, sicuramente per lui è più naturale: se non altro perché di anni ne ha 38 contro i 70 (portati benissimo) del collega. Fatto sta che, quando i due hanno lavorato assieme - era il 2021, il film un film diretto da Washington con Jordan protagonista, titolo A Journal for Jordan - quello più grande ha dato a quello più giovane un consiglio che riguardava proprio l'uso di queste piattaforme.

Jordan ha raccontato alla testata americana Vulture che durante le riprese di quel film Washington gli ha suggerito di astenersi dall'essere online, o comunque di tenere un basso profilo, giacché - e la domanda pare assai interessante - "perché mai la gente dovrebbe pagare per venirti a vedere al cinema nel weekend quando ti hanno visto gratis per tutta la settimana?".

La questione sollevata da Washington non è da poco: perché prima di tutto presuppone ancora l'esistenza di uno star system e che il divismo sia - Tom Cruise a parte - ancora un qualcosa in grado di trascinare la gente in sala; poi perché effettivamente è tutto da capire e da dimostrare se l'uso dei social sia davvero un canale promozionalmente valido per attori e attrici in tutto il mondo, o se stia in qualche modo diventanto una sorta di secondo lavoro parallelo, lì dove essere star coincide con l'essere presente quotidianamente, e più volte al giorno, con storie e post vari.

Sicuramente ci saranno molti tra voi che scrolleranno le spalle e daranno a Washington del boomer. E però, riflettere non tanto sull'uso dei social da parte di Michael B. Jordan o degli attori in generale, non solo e non tanto per dire "no", ma per capire meglio "come", potrebbe essere utile a molti di noi.