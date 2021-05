Demon Slayer Mugen Train e la Fatality a Mortal Kombat negli Usa

News Cinema

Complice la pandemia, dopo gli incassi stratosferici in Giappone, Demon Slayer Mugen Train conquista la vetta del boxoffice americano... e batte Mortal Kombat!

Questa volta è stato Mortal Kombat a sostenere una "fatality", il colpo di grazia spietato, ma al boxoffice americano: dopo una vittoria al filo del rasoio al debutto nella settimana scorsa, il film tratto dalla popolare saga videoludica picchiaduro è stato sconfitto dal diretto conorrente, l'anime Demon Slayer: Mugen Train. Nel totale negli USA quest'ultimo viaggia sui 34.120.000 dollari d'incasso, contro i 34.100.000 di Mortal Kombat, grazie all'ultimo weekend, in cui la battaglia è si è conclusa 6.400.000 contro 6.200.000 a favore delle avventure del cacciatore di demoni Tanjiro. Leggi anche Demon Slayer Mugen Train è il film più visto di sempre in Giappone, battuto Hayao Miyazaki

Demon Slayer e Mortal Kombat: come li vedremo in Italia?