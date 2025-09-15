Demon Slayer- Il Castello dell'Infinito è primo al boxoffice italiano del weekend, record negli USA

News Cinema

Demon Slayer - Il Castello dell'Infinito debutta al primo posto del botteghino italiano del weekend, ma fa registare il più alto esordio di un anime negli USA. Al secondo e terzo posto da noi ci sono The Conjuring - Il rito finale e Material Love.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Il Castello dell'Infinito conferma al boxoffice italiano del weekend e anche nel mondo la vasta popolarità dell'anime tratto dal manga di Koyoharu Gotoge: qui da noi il film è partito con una cifra record (per il genere) di 2.645.600 euro raccolti in quattro giorni, ma il film è diventato anche il più alto esordio di un anime negli USA, gloriandosi di un primo posto da 70 milioni di dollari, già abbattendo l'intero incasso americano (50 milioni) del precedente Demon Slayer - Il treno Mugen. Questi risultati sono il frutto di una strategia distributiva e promozionale mai così compatta a livello mondiale, a cura di Sony / Crunchyroll: la storia dell'ammazzademoni Tanjiro e dei suoi compagni è uscita dall'interesse più settoriale, pronta a replicare ovunque il fenomeno giapponese e asiatico (gli incassi mondiali sono a quota 352.964.000 dollari, fonte Boxofficemojo). Resta da verificare se Il Castello dell'Infinito riuscirà a distruggere i record del Treno Mugen, con i suoi 500 e rotti milioni, ma anche se non dovesse riuscirci, la trilogia finale è appena all'inizio...

L'immagine in alto (©Koyoharu Gotoge / SHUEISHA, Aniplex, ufotable) rappresenta Akaza, uno dei demoni più potenti che Tanjiro affronta una volta per tutte, dopo averlo incontrato in circostanze tragiche proprio nel Treno Mugen. Un'intera sezione del Castello dell'Infinito è dedicata proprio al percorso che ha portato Akaza alla dannazione.