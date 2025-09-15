Demon Slayer- Il Castello dell'Infinito è primo al boxoffice italiano del weekend, record negli USA
Demon Slayer - Il Castello dell'Infinito debutta al primo posto del botteghino italiano del weekend, ma fa registare il più alto esordio di un anime negli USA. Al secondo e terzo posto da noi ci sono The Conjuring - Il rito finale e Material Love.
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Il Castello dell'Infinito conferma al boxoffice italiano del weekend e anche nel mondo la vasta popolarità dell'anime tratto dal manga di Koyoharu Gotoge: qui da noi il film è partito con una cifra record (per il genere) di 2.645.600 euro raccolti in quattro giorni, ma il film è diventato anche il più alto esordio di un anime negli USA, gloriandosi di un primo posto da 70 milioni di dollari, già abbattendo l'intero incasso americano (50 milioni) del precedente Demon Slayer - Il treno Mugen. Questi risultati sono il frutto di una strategia distributiva e promozionale mai così compatta a livello mondiale, a cura di Sony / Crunchyroll: la storia dell'ammazzademoni Tanjiro e dei suoi compagni è uscita dall'interesse più settoriale, pronta a replicare ovunque il fenomeno giapponese e asiatico (gli incassi mondiali sono a quota 352.964.000 dollari, fonte Boxofficemojo). Resta da verificare se Il Castello dell'Infinito riuscirà a distruggere i record del Treno Mugen, con i suoi 500 e rotti milioni, ma anche se non dovesse riuscirci, la trilogia finale è appena all'inizio...
L'immagine in alto (©Koyoharu Gotoge / SHUEISHA, Aniplex, ufotable) rappresenta Akaza, uno dei demoni più potenti che Tanjiro affronta una volta per tutte, dopo averlo incontrato in circostanze tragiche proprio nel Treno Mugen. Un'intera sezione del Castello dell'Infinito è dedicata proprio al percorso che ha portato Akaza alla dannazione.
Scende dalla prima alla seconda posizione The Conjuring - Il rito finale, ideale commiato dei coniugi Warren investigatori del paranormale, interpretati da Patrick Wilson e Vera Farmiga: registrando un altro 1.746.500 euro, raggiunge il totale italiano di 7.422.730. Nel mondo l'horror di Michael Chaves si muove sui 332.853.000 dollari, a fronte di un budget che secondo Variety è viaggiato sui 55. Un successone, tanto da far dubitare su un'effettiva chiusura della saga...
Slitta anche dal secondo al terzo posto Material Love di Celine Song, dove Dakota Johnson è divisa tra l'ancora forte amore per un ex squattrinato (Chris Evans) e quello per un uomo facoltoso (Pedro Pascal): raccoglie altri 542.000 euro, confluiti nel complessivo 1.625.400. C'è da notare che l'amara commedia sentimentale si è rivelata l'ennesimo centro dell'indie A24: secondo Deadline è costata sui 20 milioni di dollari, e nel mondo ha appena superato i 100.
Debutta in quarta posizione Downton Abbey - Il gran finale, il film di Simon Curtis che chiude le vicende dei personaggi ideati da Julian Fellowes, portando a compimento un affresco che ha ormai quindici anni: si parte in Italia con quasi 480.000 euro. L'esito mondiale parla per ora di 30 milioni di dollari (a dispetto di un costo sui 50, fonte Deadline: recupererà?).
Casca dal terzo al quinto posto I Puffi - Il Film, ulteriore reboot animato dei personaggi di Peyo a firma Paramount: il cartoon rastrella altri 221.260 euro, totalizzando da noi 2.694.400. Il responso mondiale di 118.775.170 dollari non sembra aver giustificato l'esborso, simato da Variety sotto i 60 milioni.
Il box office completo del weekend