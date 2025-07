Demon Slayer: Il castello dell'infinito segna record multipli in Giappone... e non è la prima volta per la saga anime!

News Cinema

Da noi Demon Slayer: Il castello dell'infinito arriverà al cinema l'11 settembre, ma nel frattempo l'uscita giapponese ha fatto registrare l'ennesimo record d'incassi di questa saga anime, che nei numeri continua a stupire.

Ci risiamo: l'anime Demon Slayer colpisce ancora e segna un nuovo record multiplo nella storia del cinema giapponese. Il prossimo lungometraggio Demon Slayer: Il castello dell'infinito, che sarà nelle nostre sale dall'11 settembre distribuito da Sony Pictures e Crunchyroll, è appena uscito in patria e si candida a frantumare i numeri epocali macinati da Demon Slayer: Il treno Mugen, ormai cinque anni fa. E non si tratta di un semplice trionfo dell'animazione al cinema, perché in Giappone è anche uno straordinario traino per l'IMAX.



Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Il Castello dell'Infinito: Il Nuovo Trailer Ufficiale Italiano del Film - HD

Demon Slayer: Il castello dell'infinito, già cinque record al botteghino giapponese

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Il Castello dell'Infinito dello Studio UFO Table traduce in anime l'ultimo arco narrativo del manga di Koyoharu Gotoge: la saga del cacciatore di demoni Tanjiro Kamado, motivato dal guarire sua sorella Nezuko dalla parziale trasformazione in demone, ha conquistato tutto il mondo, però è comprensibile che in patria non faccia prigionieri. Ecco i nuovi record storici segnati dall'ultimo film, diretto come sempre da Haruo Sotozaki, attivo su tutta la serie e sul lungo precedente: migliore incasso al primo giorno (11.1 milioni di dollari), miglior risultato del weekend (37.300.000 dollari), miglior incasso nel weekend lungo del Giorno del Mare (49.400.000 dollari contando anche il lunedì), miglior weekend IMAX (3 milioni di dollari), miglior weekend lungo IMAX per il Giorno del Mare (3.500.000).

Di questo passo, si comincia a immaginare che Il Castello dell'Infinito possa battere l'incredibile record del Treno Mugen, che in piena pandemia divenne il più alto incasso mondiale nella storia del cinema giapponese (animato e non), nonché il più alto incasso per un film di animazione vietato ai minori. Complici anche le circostanze, divenne il primo lungometraggio non hollywoodiano nella storia a dominare gli incassi mondiali dell'anno, con 507 milioni di dollari raccolti. Le circostanze oggi non sono le stesse (per fortuna!), ma l'affetto per gli eroici Pilastri e Tanjiro non è di certo venuto meno nel corso degli anni, anzi. Occhi aperti! Leggi anche Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Verso L'Allenamento Dei Pilastri, prosegue il fenomeno dell'anime