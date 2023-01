Decision To Leave: prenota il tuo invito omaggio per l'anteprima e partecipa all'esclusivo Flashmob!

News Cinema

Decision To Leave, il nuovo atteso thriller di Park Chan-wook, Premio per la miglior regia a Cannes 2022, arriverà nei cinema il 2 febbraio. Ti diamo l'opportunità di vederlo in anteprima e di partecipare a un evento davvero speciale. Prenota subito il tuo invito omaggio.

Arriverà nei cinema italiani il 2 febbraio prossimo Decision To Leave, il nuovo attesissimo film di Park Chan-wook, un intenso thriller sentimentale che è valso al grande cineasta sud-coreano il Premio per la Miglior Regia allo scorso Festival di Cannes e una candidatura ai Golden Globes 2023 come miglior film straniero.

Per l'occasione, Comingsoon.it ti offre l'occasione di partecipare a un evento davvero speciale, lunedì 30 gennaio a Roma: oltre alla visione in anteprima del film, potrai prendere parte all'esclusivo flashmob, diventando tu stesso protagonista di un video ufficiale in perfetto stile orientale che sarà ripreso con dei droni, il filmato diverrà un video promo di LuckyRed, distributore italiano del film.

Il Flashmob si terrà sulla scalinata del Palazzo Della Civiltà Italiana all'Eur nel pomeriggio di lunedì 30, mentre l'anteprima del film, con distribuzione di gadget esclusivi è prevista successivamente all'Eurcine. Riceverai tutte le informazioni dettagliate per partecipare all'evento con una mail di conferma se la tua prenotazione sarà valida.



Decision To Leave: la trama ufficiale e il trailer italiano del film

Premiato al Festival di Cannes per la Migliore regia, Decision to leave è il nuovo film di Park Chan-wook, che dopo la Trilogia della vendetta sceglie la strada di un raffinato thriller sentimentale.

Mentre indaga sulla morte di un uomo precipitato misteriosamente dalla montagna, il detective Hae Jun incontra la sfuggente Seo-rae, giovane vedova della vittima, che non sembra essere sconvolta per la scomparsa del marito e che, proprio per questo, diventa subito la principale sospettata dell’omicidio. Colpevole o innocente? Malinconica e misteriosa, la donna riesce a destare l'interesse del detective e accendere in lui una passione dirompente, che lo porterà a mettere in pericolo la sua professione.