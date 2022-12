Death Stranding diventa un film: ci saranno Norman Reedus, Mads Mikkelsen e Léa Seydoux?

News Cinema

Hideo Kojima collaborerà con gli Hammerstone Studios per portare al cinema il suo videogioco, del quale è stato da poco annunciato un sequel. Norman Reedus, Mads Mikkelsen e Léa Seydoux, presenti già nel gioco, saranno anche sul grande schermo?

Con l'attenzione suscitata dalla serie di The Last of Us, tratta dalla saga videoludica dei Naughty Dog, Hideo Kojima non poteva cogliere momento migliore per annunciare l'adattamento cinematografico del suo Death Stranding, in collaborazione con gli Hammerstone Studios. Kojima teoricamente starebbe lavorando anche sulla versione filmica del suo amatissimo Metal Gear Solid con Oscar Isaac, ma è da due anni che quell'altro progetto non si concretizza, nonostante le recenti rassicurazioni dell'attore. Leggi anche Metal Gear Solid, Oscar Isaac ci aggiorna sul progetto cinematografico

Death Stranding al cinema, a maggior ragione con Norman Reedus, Mads Mikkelsen e Léa Seydoux?

Uscito nel 2019 per Playstation 4, pubblicato su Windows e Playstation 5 tra il 2020 e il 2021, Death Stranding è stata l'ultima fatica del leggendario game designer Hideo Kojima: l'autore lasciò la "natale" Konami dei suoi Metal Gear Solid nel 2015, mettendosi in proprio con la Kojima Productions. Il primo parto del gruppo di sviluppo è stato proprio il distopico Death Stranding, dove i personaggi principali sono interpretati tramite performance capture da attori come Norman Reedus, Mads Mikkelsen e Léa Seydoux (ma appare persino Guillermo del Toro!). Appena pochi giorni fa Hideo ha annunciato Death Stranding 2 con Elle Fanning e Shioli Kutsuna, insieme al vecchio cast, quindi l'annuncio di un adattamento cinematografico cavalca l'onda del marketing.

Curiosamente, non si sa per ora se il film di Death Stranding coinvolgerà un cast già così prestigioso, ma sarebbe il passo più logico: è interessante comunque che nel comunicato Alex Lebovici degli Hammerstone Studios abbia sottolineato come il lungometraggio non punterà a essere un blockbuster, preferendo la strada di una libertà creativa più in sordina. Bisognerà aspettare per conoscere ulteriori dettagli, come regista, cast definitivo, tempistiche di lavorazione.

Semplificando la narrazione articolata, Death Stranding si ambienta in un futuro postapocalittico, dove un evento devastante ha aperto un portale tra i vivi e i morti. Il giocatore controlla Sam Bridges (Reedus), incaricato di trasportare beni vari come corriere, da un avamposto all'altro di questi desolati Stati Uniti, in una dinamica open world, difendendosi dalle creature liberate dal cataclisma.