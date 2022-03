Metal Gear Solid, Oscar Isaac ci aggiorna sul progetto cinematografico

News Cinema

Si continua a lavorare sull'adattamento cinematografico del videogioco di culto Metal Gear Solid: il suo protagonista designato, Oscar Isaac, ci aggiorna sullo stato dei lavori.

Risale ormai al 2020 l'annuncio di un film tratto dal videogioco Metal Gear Solid e interpretato da Oscar Isaac nel ruolo del protagonista Solid Snake: da allora non ne abbiamo saputo più nulla, e c'è sempre il rischio che il silenzio prolungato a Hollywood segnali un'impasse pericolosa. A quanto pare non è però ancora il caso di temere per la sorte del lungometraggio di Jordan Vogt-Roberts, perché Isaac con IGN è tornato a parlare del film, durante la promozione della serie Marvel Moon Knight, in partenza su Disney+ il 30 marzo. Leggi anche Metal Gear Solid, Oscar Isaac è Solid Snake, ecco una prima fanart spettacolare!

Oscar Isaac su Solid Snake e Metal Gear Solid

Reduce dal grande successo di Dune (nominato a ben dieci premi Oscar!), dove ha interpretato lo sfortunato Duca Leto Atreides, Oscar Isaac è pronto per la partenza di Moon Knight su Disney+, serie Marvel basata sull'omonimo personaggio, ma non dimentica di avere nel suo futuro un Solid Snake da interpretare in Metal Gear Solid. Sollecitato da un giornalista di IGN, ci dice:

Siamo in cerca, siamo in cerca come Solid Snake. Ci intrufoliamo per condotti di ventilazione, cercando la storia giusta.