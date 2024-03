Deadpool & Wolverine, perché mancherà il Juggernaut di Vinnie Jones

News Cinema

Vinnie Jones manca da quasi vent'anni dal mondo degli X-Men, dove interpretò Juggernaut. Indovinate? Ryan Reynolds gli aveva chiesto di partecipare a Deadpool & Wolverine, ma...

Deadpool & Wolverine ci aspetta in sala a luglio: con un film autoironico e metalinguistico come questa prossima follia di Ryan Reynolds, è lecito aspettarsi cammei di ogni tipo, tra personaggi storici e grandi ritorni del cast, a parte ovviamente il mitico Hugh Jackman. Grazie a un'intervista di Yahoo UK, sappiamo per ora purtroppo chi NON ci sarà. Si tratta di Vinnie Jones, interprete di Juggernaut nell'universo Marvel targato Fox dei primi anni Duemila. Leggi anche Deadpool & Wolverine, Karan Soni anticipa altri cameo a sorpresa nel film

Juggernaut fuori da Deadpool & Wolverine, Vinnie Jones non se la sentiva

L'ex-centrocampista Vinnie Jones, con una carriera di attore iniziata nei primi Duemila, era stato Juggernaut in X-Men: Conflitto finale (2006), passato dalla regia di Bryan Singer a quella di Brett Ratner, in corso d'opera. Un'esperienza che Jones ricorda con frustrazione, perché il ruolo si modificò in questo processo, diventando "diluito": "Ero molto arrabbiato, davvero, perché era un grosso film, un grande palcoscenico, e io divenni una comparsa, fu così che andò". Ryan Reynolds però si ricordava di Vinnie, così lo ha fatto contattare da Shawn Levy regista di Deadpool & Wolverine (al cinema dal 24 luglio), per negoziare una sua partecipazione. Non se n'è fatto nulla, perché...

È divertente, mi hanno chiesto di fare il nuovo Deadpool, ho parlato col regista e gli ho semplicemente detto che era un vero supplizio mettersi quel costume, mentalmente e fisicamente. Voglio dire, pesava psicologicamente, perché te lo metti e tutto il giorno non puoi fare niente, giusto bere da una cannuccia. Quindi non siamo arrivati a un accordo. [...] Però Deadpool è il mio cazzo di film preferito, più o meno. Volevo davvero farlo, solo che non ebbero il budget per infilarmi nel costume. [Jones parla probabilmente di Deadpool 2, dove Juggernaut è stato interpretato di nascosto dallo stesso Reynolds e dal regista-stuntman David Leitch]