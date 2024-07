Deadpool & Wolverine, il regista di Logan sui multiversi e universi: "Sono la morte della narrazione"

News Cinema

James Mangold, regista di Logan dove Wolverine moriva, ha espresso un suo parere sul concetto di multiverso, sulle interconnessioni degli "universe"... si rischia di concentrarsi troppo sulle meccaniche e poco sull'anima di ogni singolo racconto. Non parlava direttamente di Deadpool & Wolverine, però...

Tecnicamente, nell'intervista con Rolling Stone il regista James Mangold non stava parlando di Deadpool & Wolverine, dove c'è il personaggio che aveva pure condotto verso la morte in Logan nel 2017, commuovendo il pubblico. Eppure non è la prima volta che Mangold, ora impegnato con la promozione del suo biopic su Bob Dylan A Complete Unknown, ci fa sapere quanto poco gradisca questa ragnatela di storie prive di conclusioni nette. E in passato parlò esplicitamente di Wolverine. Cos'ha detto a questo giro sul concetto degli "universe"?



Deadpool & Wolverine: "Venire insieme è difficile", un Nuovo Trailer in Italiano del Film - HD

Il multiverso non piace a James Mangold, regista di Logan

Lo spunto per la riflessione su universi e multiversi l'ha fornito scherzosamente un giornalista di Rolling Stone, che ha domandato al regista James Mangold se il personaggio del cantante Johnny Cash appartenga a un suo "multiverso personale": in effetti Mangold diresse già il biopic Quando l'amore brucia l'anima, affidando il ruolo a Joaquin Phoenix, mentre adesso Cash sta per tornare più giovane in A Complete Unknown, interpretato da Boyd Holbrook nel film biografico su un altro mito della musica, Bob Dylan. Parlare tuttavia di multiversi in questi giorni, quando Hugh Jackman è tornato tramite multiverso in Deadpool & Wolverine, aggirando la fine drammatica di Wolverine nel suo Logan (2017), fa scattare una certa amarezza in Mangold. Abituato a lavorare sui franchise non solo marveliani, visto che l'anno scorso ha firmato Indiana Jones e il Quadrante del Destino, James pensa che Hollywood dovrebbe avere più rispetto per il cuore dei racconti, non solo per le loro meccaniche più "nerdiche".

No, io non li faccio i multiversi. [...] È pure assurdo che io abbia lavorato nel mondo delle saghe famose, perché non mi piace la costruzione degli universi attraverso più film. Credo che sia una nemica della narrazione. La morte della narrazione. Il modo in cui i mattoncini LEGO combaciano è più interessante del funzionamento di una storia. [...] Per me l'obiettivo è sempre: "Cosa c'è di unico in questo singolo film, in questi personaggi?" Non voglio farvi pensare ad altri film, andare di easter egg, sono atti intellettuali, non emotivi. Un film deve funzionare di suo a livello emotivo.