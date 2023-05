Deadpool 3 - Iniziate le riprese del cinecomic con Ryan Reynolds e Hugh Jackman

News Cinema

Le riprese di Deadpool 3 - atteso in sala per l'8 novembre 2024 - sono ufficialmente cominciate. Secondo Rob Liefeld - creatore proprio di Deadpool - sarebbe anche in arrivo la prima foto dal set.

Le riprese di Deadpool 3 pare siano ufficialmente cominciate. Ryan Reynolds e Hugh Jackman sono quindi pronti a tornare sul set, nei panni rispettivamente di Wade Wilson e Wolverine. Ad annunciarlo, la pagina Twitter Deadpool Updates e il fumettista - e creatore del Mercenario Chiacchierone - Rob Liefeld, il quale ha anticipato che la prima foto del lungometraggio verrà rilasciata nei prossimi giorni.

Deadpool 3 - In arrivo una nuova foto dal set

Per una strana coincidenza, le riprese di Deadpool 3 sono ufficialmente cominciate durante uno sciopero degli sceneggiatori, come accaduto per X-Men le origini - Wolverine, primo spin-off dedicato al mutante, in cui appariva anche Ryan Reynolds in un piccolo ruolo. Il set - attualmente allestito a Vancouver - si sposterà poi a Londra, in tempo per il lancio nelle sale - previsto per l'8 novembre 2024. Secondo Rob Liefeld il cinecomic non sarà semplicemente una storia incentrata sul ritorno di Wolverine ma racconterà una storia più complessa. Come anticipato da Reynolds, Deadpool 3 non stravolgerà l'epilogo di Logan - The Wolverine - in cui il mutante perde la vita - ma sancirà il ritorno dell'X-Men attraverso una trama intimamente connessa al concetto di "variante" e di Multiverso - pilastro delle Fasi 5 e 6 del MCU.

Production on ‘DEADPOOL 3’, which will feature the team-up between Deadpool and Wolverine, officially begins today! ⚔️



Filming will take place in both London and Vancouver and will wrap later this year. pic.twitter.com/tABYiP8c9p — Deadpool Updates (@DeadpoolUpdate) May 22, 2023

Set photo incoming… — robliefeld (@robertliefeld) May 23, 2023

Diretta da Shawn Levy, la pellicola è basata su una sceneggiatura scritta dallo stesso Levy insieme a Reynolds, Rhett Reese e Paul Wernick - i quali hanno completato i lavori sullo script prima dello sciopero degli sceneggiatori attualmente in atto. Il regista torna dunque a collaborare sia con Reynolds - dopo Free Guy - Eroe per gioco e The Adam Project - sia con Hugh Jackman - già diretto in Real Steel. Nel cast, oltre ai due protagonisti, ritornano poi Morena Baccarin - Vanessa, l'interesse amoroso di Wade Wilson -, Karan Soni - il tassista Dopinder -, Leslie Uggams - Al, la coinquilina cieca di Wade - Rob Delaney - Peter, membro del team X-Force -, Stefan Kapičić, Brianna Hildebrand e Shioli Kutsuna - interpreti rispettivamente dei mutanti Colosso, Testata Mutante Negasonica e Yukio. Fra le new entry figurano invece Emma Corrin - Lady Diana Spencer nella quarta stagione di The Crown, attesa anche in Nosferatu di Robert Eggers - e Matthew Macfadyen - star della serie Succession. Deadpool 3 vanta poi la presenza, nel team di produzione, di Kevin Feige, presidente dei Marvel Studios. Non resta dunque che attendere il rilascio della prima foto dal set, come anticipato da Rob Liefeld.