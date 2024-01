Deadpool 3, finite le riprese, Ryan Reynolds: "Grazie alla troupe per aver affrontato Hugh Jackman"

News Cinema

Sfoggiando la sua solita ironia (e con una foto sfrontata), Ryan Reynolds ha annunciato la fine delle riprese di Deadpool 3. Hugh Jackman gli ha fatto eco su X. Appuntamento al cinema già a luglio: la post-produzione lavorerà a tempo di record, a causa dei ritardi provocati dallo sciopero.

L'ultimo ciak per Deadpool 3 è stato dato: il girato del cinecomic Marvel con Ryan Reynolds e Hugh Jackman, diretti da Shawn Levy, è ormai pronto, così Ryan e Hugh hanno usato i social per scherzare e dare il lieto annuncio. Lieto davvero, perché come sappiamo le riprese sono state piagate da un lungo stop per gli scioperi a Hollywood, finendo solo ora, con l'uscita sempre collocata quest'anno, a luglio. Sarà una vera maratona per la post-produzione digitale, ma il film è nodale per i Marvel Studios. Leggi anche Deadpool riceve un Emmy al posto di Ryan Reynolds e non sta zitto un attimo

Ryan Reynolds chiude le riprese di Deadpool 3: "Ho fatto un film con i miei migliori amici"

Deadpool 3 sarà al cinema a luglio, e Ryan Reynolds alias Wade Wilson su Instagram tira un sospiro di sollievo reale, al di là della sua solita ironia sfrontata: "Il costume nasconde il sangue. E il sudore... ma oggi, chiudendo le riprese di Deadpool, ci sono essenzialmente lacrime. Un enorme ed eterno grazie al cast e alla troupe del nostro film, che hanno combattuto vento, pioggia, scioperi e Hugh Jackman... il tutto sotto l'indomito comando di Shawn Levy. Sono riuscito a fare un film con i miei amici più cari, non succede molto spesso. Ci vediamo il 26 luglio!"

Hugh Jackman alias Wolverine ha postato invece su X le foto in cui viene alfine struccato, scrivendo: "Che cavalcata! Mi son goduto ogni minuto di queste riprese. Certo, non tanto la parte della dieta e degli allenamenti, ma diciamo il 93,2%. I migliori auguri al cast e alla troupe, grazie a voi! Siete fortissimi. Un saluto ai miei due cari amici Ryan e Shawn. Non avrei mai potuto fare questo film senza di voi, proprio letteralmente! Non vedo l'ora che sia il 26 luglio. Tempo di radersi."

Deadpool 3 è un film molto importante per i Marvel Studios, ora che il Marvel Cinematic Universe sta attraversando un periodo piuttosto difficile, tra flop come The Marvels e una generale freddezza del pubblico verso il genere dei cinecomic (anche della concorrenza). Sarà il vulcanico esagitato e scorretto Deadpool a riportare fiducia nel genere? In passato ha saputo sorprendere al boxoffice...