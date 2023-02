DC Universe, Jack Black diventa Superman in un nuovo esilarante video!

News Cinema

In seguito all'annuncio di James Gunn e Peter Safran sul rinnovato DC Universe, l'attore e comico Jack Black ha deciso di trasformarsi in Superman in un'esilarante parodia del supereroe della DC.

Fan del DC Universe, gioite! Abbiamo finalmente trovato il nuovo Superman per i prossimi progetti dei DC Studios. Infatti, a interpretare l'Uomo d'Acciaio nel reboot di James Gunn sarà...Jack Black!

James Gunn e Peter Safran sono stati nominati CEO dei DC Studios, per portare una ventata di innovazione in un DC Universe che faceva fatica a trovare la sua dimensione. Sotto l'egida del regista di Guardiani della Galassia, il nuovo multiverso ha già visto la chiusura dei franchise del Superman di Henry Cavill e del terzo capitolo dedicato alla Wonder Woman di Patty Jenkins. In diversi interventi, Gunn ha rivelato che i progetti per il DCU si estendono nell'arco temporale di dieci anni e che inizieranno con il primo capitolo Gods & Monsters. Al suo interno, sono presenti già diversi titoli attualmente in pre-produzione, come un nuovo film su Batman, numerose serie tv, cartoon e il reboot scritto dallo stesso Gunn con protagonista Clark Kent e che si intitolerà Superman: Legacy, previsto per il 2025.

Al momento, per nessuno di questi progetti è stato nominato un regista o un cast, ma sembra che, almeno per il futuro Superman, abbiamo trovato il nuovo interprete. E si tratta di un attore in grado di rivaleggiare decisamente con Henry Cavill e che, anzi, potrebbe addirittura superare le aspettative del pubblico, una volta che lo vedremo in azione. Stiamo parlando, come vi abbiamo anticipato di Jack Black. L'attore ha pubblicato sul suo profilo Instagram un esilarante video in cui interrompe il suo pisolino per rispondere alla chiamata di un pezzo grosso dei DC Studios: James Gunn!

Il CEO ha deciso, infatti, di contattarlo per chiedergli di prendere parte, nel ruolo di Superman, al suo prossimo progetto. "No, amico, non posso, ho già interpretato tutti i supereroi. Sì, lo so che sono incredibile!" è la risposta di Black che, però, alla fine, decide di accettare e salvare il mondo nelle vesti dell'Uomo d'Acciaio, sfrecciando per i cieli con il costume in un'esilarante performance. Immediata la risposta anche del vero James Gunn che, apprezzando l'ironia dell'attore, risponde al video con un commento:

"Pensavo che avessimo concordato di rivelare la news al ComicCon"

In attesa di scoprire chi - questa volta per davvero - prenderà il ruolo di Henry Cavill nel rinnovato DC Universe, godetevi il video di Jack Black, forse, il miglior Superman di tutti i tempi!