DC FanDome: ecco il nuovo trailer del grande evento virtuale DC Comics

Con il trailer da 1 minuto e mezzo appena lanciato, possiamo capire cosa riserverà ai fan l'evento online DC FanDome del 22 agosto.

State aspettando il DC FanDome e siete rosi dalla curiosità di vedere che aspetto avrà questo grande evento virtuale di 24 ore? Il trailer appena diffuso online mostra qualche veloce assaggio di cosa riempirà le oltre 100 ore di contenuti disponibili in un arco di 24 ore il 22 agosto. Il DC FanDome è l'occasione per tutti i fan dei personaggi DC Comics di tenersi aggiornati sui progetti futuri e di esplorare sotto un punto di vista diverso i progetti passati. Parliamo di film, serie TV animate, serie TV live-action, fumetti e videogame. Le 100 ore di contenuti sono suddivise per aeree tematiche e per argomenti.

Volete aggiornamenti su The Batman? Il regista Matt Reeves ve li darà. A che punto è il Black Adam di Dwayne Johnson? Ve lo dirà lui stesso. Qualche curiosità su Shazam? Ci pensa Zachary Levi a rivelarvele. Se poi siete in fervente attesa di Wonder Woman 1984, bè... tutto il cast con in testa Gal Gadot avrà il piacere di salutarvi. Ma questa è soltanto la punta dell'iceberg. Per consultare il programma e fare un calendario personalizzato degli eventi da seguire, registratevi gratuitamente su schedule.dcfandome.com.

Qui sotto il trailer del DC FanDome.





