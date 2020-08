The Batman: le riprese dell’atteso film con Robert Pattinson ricominceranno a settembre

News Cinema

A inizio settembre tornerà sul set il nuovo capitolo delle avventure del pipistrello più celebre dei fumetti, con Robert Pattinson nei panni di The Batman.

Il cinema riparte, dopo settimane di alterne vicende. Sono i grandi blockbuster hollywoodiani a dimostrarlo, come conferma anche la notizia che l’atteso The Batman sarà di nuovo sul set negli Leavesden Studios britannici a partire dai primi di settembre. Il cinecomic era arrivato a sette settimane di riprese lo scorso marzo, quando ha dovuto fermare tutto per la pandemia di coronavirus.

Lo si attende come un Batman già cupo e realistico rispetto a capitoli recenti non troppo fortunati e necessita ancora di circa tre mesi per girare tutto il necessario, quindi aspettiamoci un ciak conclusivo per la fine dell’anno, sperando che tutto vada bene. La troupe tecnica non ha perso tempo, però, con set che sono stati costruiti nel corso di agosto, dando indizi ulteriori dell’imminente ritorno alla produzione. Alla Warner non vogliono confermare, anche considerando la volatilità della minaccia Covid-19.

Robert Pattinson sarà Batman, mentre con lui alcuni membri del cast sono da mesi a Londra pronti a ricominciare, altri sarebbero in partenza per rispettare tutte le procedure sanitarie previste nel Regno Unito. Nel frattempo l’uscita in sala di The Batman, diretto da Matt Reeves e interpretato anche da Zoe Kravitz, Paul Dano, Jeffrey Wright, John Turturro, Peter Sarsgaard, Andy Serkis e Colin Farrell, è slittata da giugno 2021 al 1 ottobre 2021.

Un altro grande progetto targato Warner è tornato sul set, Matrix 4, a Berlino, mentre presto toccherà ad Animali fantastici in Inghilterra.