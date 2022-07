Day Shift: Jamie Foxx e Snoop Dogg a caccia di vampiri nella San Fernando Valley nel trailer del film

News Cinema

Jamie Foxx e Snoop Dogg sono i protagonisti di una scatenata commedia d'azione su due cacciatori di vampiri alle prese con una terribile succhiasangue. Il film debutta su Netflix il 12 agosto e oggi è arrivato il trailer italiano.

Jamie Foxx e Snoop Dogg formano una coppia fantastica nella commedia d'azione e vampiresca Day Shift, di cui Netflix ha appena diffuso il trailer italiano e che debutterà sulla piattaforma streaming il 12 agosto. La regia è dello stuntman J.J Perry, che esordisce dietro alla macchina da presa.

Day Shift: la trama del film

Day Shift è sì una commedia, ma l'identità del super villain permette al film di affrontare tematiche attuali e scottanti, anche se nel trailer si privilegiano la caccia al succhiasangue di turno e le battute spiritose. Il personaggio di Foxx, insomma, non è una versione aggiornata di Buffy l’Ammazzavampiri.

Day Shift (letteralmente turno di giorno) vede protagonista Bud Jablonski (Jamie Foxx), un addetto alle pulizie delle piscine che in realtà fa un altro lavoro: il cacciatore e assassino di vampiri. Allontanato dalla Hunter's Guild, una specie di sindacato dei cacciatori di vampiri, ha un grande amico in Big John Elliott (Snoop Dogg), che cerca di mettere una buona parola per lui con l'associazione. I due si troveranno all'improvviso ad affrontare una terribile minaccia quando l'antica vampira Audrey San Fernando cercherà, spacciandosi per un'agente immobiliare che sta dalla parte della gentrificazione, di accaparrarsi le proprietà della San Fernando Valley. Ce la farà a succhiare il sangue dell'intera Los Angeles prima che Bud e Big John riescano a fermarla?

Day Shift: l'indiavolato trailer

Nel trailer di Day Shift la comicità non è affidata soltanto ai duetti fra Jamie Foxx e Snoop Dogg, ma anche agli scambi di battute fra il primo e Dave Franco, un aspirante cacciatore di vampiri particolarmente imbranato. Per il resto ci sono inseguimenti in automobile e un discreto dispendio di effetti speciali, specie nelle scene in cui i vampiri fanno una brutta fine. La cosa originale è che i vampiri sono i ricchi senza scrupolo di Los Angeles, i capitalisti, come avrebbe detto il buon vecchio Marx.

In Day Shift recitano infine Meagan Good, Karla Souza, Natasha Liu Bordizzo, Scott Adkins, Oliver Masucci, Eric Lange.