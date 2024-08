David Lynch: "Non mi ritirerò mai, sono pieno di felicità"

News Cinema

Ironico e come sempre inimitabile, David Lynch ha usato X per rispondere ai fan preoccupati per la sua salute e la sua carriera, dopo la rivelazione dell'enfisema polmonare. Ringrazia tutti.

Ieri vi abbiamo raccontato le difficili condizioni di salute di David Lynch, che in un'intervista alla rivista Sight & Sound aveva rivelato di avere un enfisema polmonare e di non sperare di tornare a dirigere, se non da remoto. Non appena il colloquio si è diffuso, la rete si è mossa spontaneamente tra preoccupazione e virtuali abbracci al grande visionario (nel suo caso non è banale scriverlo) regista americano. Col suo consueto stile elegante, un po' stralunato e sempre sottilmente autoironico, Lynch ha usato X per ringraziare chiunque gli abbia fatto sentire la sua vicinanza in queste ore. Leggi anche David Lynch sta male e "non esce più di casa": il regista è prossimo al ritiro?

David Lynch: "Adoravo il tabacco, ma per me c'è stato un prezzo da pagare"

L'ultimo progetto di David Lynch, anni 78, è musicale: l'album "Cellophane Memories", realizzato con la cantante Chrystabell, è uscito da pochi giorni. Il regista tende a stare rintanato in casa per motivi di salute, avendoci lasciato come ultima opera cinematografica Inland Empire (2006) e come ultimo lavoro televisivo la monumentale terza stagione di Twin Peaks nel 2017. Negli ultimi tempi c'è stato un rifiuto da parte di Netflix del progetto di Snootworld, una fiaba animata. Lynch non si fa mai mancare una generosa presenza social, condita in video da quell'uso dei tempi così peculiare, un vero antidoto alla velocità attuale. La sua non è una torre d'avorio, perché non manca mai di "battere un colpo" e cercare una presenza nella vita dei suo fan e delle persone. E apprezziamo quindi la sua risposta, in un post su X:

Signore e signori,

sì, ho un enfisema, dopo tanti anni di fumo. Devo dire che ho gradito moltissimo fumare, adoro il tabacco, la sua puzza, accendere le sigarette col fuoco, fumarle - ma c'è un prezzo da pagare per questo godimento, e il mio prezzo è un enfisema. Ora ho smesso di fumare da oltre due anni. Di recente ho fatto molti esami e la buona notizia è che sono in una forma eccellente, a parte per l'enfisema. Sono pieno di gioia e non mi ritirerò mai.

Voglio che tutti sappiate che apprezzo davvero la vostra preoccupazione.

Con affetto,

David