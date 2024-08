David Lynch sta male e "non esce più di casa": il regista è prossimo al ritiro?

News Cinema

Brutto momento per il leggendario regista di Mulholland Drive. David Lynch sta combattendo con una seria patologia polmonare che lo costringe in casa per paura di peggiorare la propria salute. È il canto del cigno per uno degli autori più complessi e originali di sempre?

David Lynch è un artista amatissimo in tutto il mondo, in Italia probabilmente in particolar modo. Non sorprende dunque che in questo momento i fans siano in grande apprensione per il loro punto di riferimento artistico. Purtroppo, infatti, al celebre creatore di Twin Peaks è stato diagnosticato l'enfisema: una patologia polmonare cronica che ha drasticamente influito sulle abitudini e la quotidianità del 78enne.

È stato il diretto interessato a far luce sulle proprie condizioni di salute, in un'intervista rilasciata alla rivista Sight & Sound. Lynch non ha escluso di poter tornare, un domani, dietro la macchina da presa. Certamente però lavorerebbe da remoto. La situazione del regista, infatti, è talmente delicata da costringerlo a rimanere tappato in casa per paura di contrarre il Covid. "Se si dovesse arrivare a questo - ha dichiarato - non mi piacerebbe tanto".

L'enfisema, come si accennava, è una malattia che colpisce i polmoni e compromette l'attività respiratoria. Se Lynch prendere un qualsiasi malanno, anche banale, le sue condizioni precipiterebbero rovinosamente. "Ho l'enfisema da fumo da così tanto tempo - ha continuato - quindi sono costretto a casa, che mi piaccia o no. Sarebbe molto grave per me ammalarmi, anche con un raffreddore. Riesco a camminare solo per una breve distanza prima" di rimanere senza ossigeno".

Che ne sarà dunque di Antelope Don't Run No More, la sceneggiatura che attende dal 2010 di vedere la luce sullo schermo? David Lynch ha risposto: "Beh, non sappiamo cosa ci riserva il futuro, ma restiamo fiduciosi".

Su The Independent, portale che ha riportato le dichiarazioni del regista, si legge che le principali cause dell'enfisema, oltre al fumo, sono l'inquinamento atmosferico e l'esposizione a polveri e sostanze chimiche sul lavoro. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha previsto che, entro il 2023, la patologia diventerà la terza causa di morte nel mondo.

Snootworld,Unrecorded Night etc: che ne è stato de i film in cantiere di David Lynch?

L'ultima fatica di David Lynch è stato Twin Peaks: The Return, uscito nel 2017. L'accoglienza riservata a quest'ultima fatica è stata talmente positiva da portare all'annuncio, nel 2018, di una nuova stagione della serie cult. Showtime ha confermato che il progetto sarebbe entrato in produzione non appena Lynch fosse stato pronto. Tempo fa, in proposito, il regista ha dichiarato: "Ho imparato che non bisogna mai dire mai. È troppo presto per dire se ci sarà una quarta stagione della serie. Se così fosse, dovremmo aspettare ancora qualche anno perché mi ci sono voluti quattro anni e mezzo per scrivere e filmare questa stagione".

Il suo ultimo lungometraggio, Inland Empire, risale invece al 2006. Recentemente si è parlato di Snootworld: un film animato scritto circa vent'anni fa con l'autrice di Nightmare Before Christmas. Purtroppo il lungometraggio d'animazione sta facendo fatica a decollare, come svelato dallo stesso Lynch a Deadline lo scorso aprile: "Ho pensato che qualcuno potesse essere interessato a sostenere questa idea, così l'ho presentata a Netflix negli ultimi mesi, ma l'hanno rifiutata. [...] Le fiabe old school sono considerate noiose".

A giugno, il regista di Mulholland Drive ha stuzzicato i fans anticipando un annuncio importante. Tutti si aspettavano un comeback dietro la macchina da presa. In realtà il grande annuncio riguardava un nuovo album: Cellophane Memories, in uscita il 2 agosto. Lynch, infatti, è anche un musicista con quattro dischi all'attivo.

C'è infine Unrecorded Night, in sviluppo presso Netflix. Di recente Sabrina Sutherland, collaboratrice di lunga data di Lynch, ha spiazzato il pubblico rivelando che il film è stato cancellato dal colosso dello streaming ad un passo dall'inizio delle riprese, a causa della pandemia. "C'è sempre la possibilità di tornarci a lavorare in futuro, ma David attualmente si sta divertendo con i suoi lavori artistici e musicali, quindi ad oggi non siamo ancora tornati su quel progetto."