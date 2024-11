David Lynch illustra la sceneggiatura di Anatomia di una caduta di Justine Triet

News Cinema

Palma d'Oro a Cannes, Anatomia di una caduta ha vinto l'Oscar per la migliore sceneggiatura... che ora viene pubblicata, illustrata da... David Lynch. Sì, il grande autore dev'essere evidentemente rimasto affascinato (come molti) dal potente lungometraggio di Justine Triet.

Anatomia di una caduta di Justine Triet è stato uno dei film più interessanti dell'anno scorso, vincitore della Palma d'Oro a Cannes: pluricandidato agli Oscar, ne ha vinto uno per la migliore sceneggiatura originale, che viene ora pubblicata e annotata in Francia da Gallimard, con delle illustrazioni a dir poco prestigiose. I disegni sono infatti a cura di David Lynch, che si rifiuta di dirsi in pensione nonostante le difficoltà di salute, e che per ora si tiene occupato rendendo omaggio al lavoro di una collega, un lavoro che evidentemente è piaciuto a lui non meno che a noi. Leggi anche David Lynch: "Non mi ritirerò mai, sono pieno di felicità"

Anatomia di una caduta, la sceneggiatura pubblicata è illustrata da David Lynch