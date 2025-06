David Lynch Collection: l'asta degli oggetti di scena del regista supera i 4 milioni di dollari

News Cinema

La celebre casa d'aste Julien ha messo in vendita 450 articoli appartenuti a David Lynch. Sono andati letteralmente a ruba con un ricavo di oltre 4 milioni di dollari. Vediamo quali pezzi hanno raggiunto le quotazioni più alte.

Nei film, le aste sono spesso delle gare al cardiopalma che nascondono truffe o la volontà di accaparrarsi un oggetto il cui valore va al di là, all'insaputa dei battitori, di quello dichiarato. Ma ci sono altri tipi di aste, quelle legate ai cimeli del cinema, in cui è specializzata in America Julien, che vedono collezionisti e musei accaparrarsi per cifre altissime oggetti di scena legati a film o registi. Mentre il mondo è in fiamme, così, David Lynch si conferma anche dopo la morte uno dei registi più amati e di culto. La David Lynch Collection, che presentava quasi 450 oggetti appartenuti al regista, manufatti da lui, sceneggiature e altro, ha fatto registrare un ricavo di 4 milioni e 25.000 dollari. La lista completa la trovate linkata sopra, noi vi diciamo quali tra questi cimeli hanno incassato di più.

David Lynch Collection: gli oggetti più redditizi

I pezzi battuti a un valore più alto sono state 11 sceneggiature di un progetto mitico e mai realizzato da David Lynch, ovvero Ronnie Rocket: The Absurd Mystery of the Strange Forces of Existence, vendute a 195.000 dollari (e a chi non sarebbe piaciuto averle?). Tre sceneggiature di Mulholland Drive sono state aggiudicate a 104.000 dollari e il menù del diner Winki's utilizzato nel film è andato al miglior offerente per 7800 dollari, mentre a 16.250 dollari è andato un dittico originale coi ritratti delle protagoniste nel ruolo di Betty Elms e Rita. Sceneggiature dell'episodio pilota di Twin Peaks col titolo iniziale, Northwest Passage, sono state battute a 91.000 dollari, così come la sedia da regista col nome di Lynch. La copia personale dell'esordio di Lynch al lungometraggio, Eraserhead, in 35 millimetri, è stata acquistata per 52.000 dollari. Due teste di cervo imbalsamate provenienti dalla casa del regista (una delle quali si vede nel primo episodio della seconda stagione di Twin Peaks) sono state aggiudicate a 16.250 dollari. La macchina da caffè espresso La Marzocco/GS/3 di Lynch è andata a 45.500 dollari e il macinacaffè elettronico Mazzer a 7800 dollari. Tra questi bizzarri oggetti di uso comune sono stati venduti anche alcuni dei pezzi dell'arredamento di casa Lynch: un divano di velluto... non blu, ma rosa, a 11.700 dollari, una coppia di sedie Silencio Club in Limited Edition a 16.250 dollari, una poltrona e ottomana vintage Herman Miller Coconut del 1960, progettata da George Nelson nel 1956, a 22.750 dollari. Non sappiamo perché gli eredi del regista abbiano deciso di disfarsi di questi oggetti e chi li abbia acquistati: almeno in alcuni casi, speriamo che si tratti di musei del cinema e che non restino nella cassaforte di fan milionari.