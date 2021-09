David Lynch apre un locale a Ibiza dagli arredi folli

News Cinema

Il regista David Lynch apre il suo secondo locale, questa volta insieme a Pharrell Williams e in quel di Ibiza. Si chiama El Silencio ed è colorato e pazzo, come si vede da un post su Instagram.

Se agli inizi della pandemia leggeva le previsioni del tempo, adesso David Lynch ha deciso di dedicarsi a un'attività di tutt'altro genere e legata alla movida, anzi a un luogo delle meraviglie che per molti è davvero il paese dei balocchi. Parliamo di Ibiza, dove il regista ha aperto un locale insieme al cantante, musicista e produttore Pharrell Williams. Il nightclub si chiama El Silencio.

El Silencio si trova nella parte est dell’isola e serve sia cibo che cocktail. Disegnato dalla stilista Miranda Makaroff, è un'enorme stanza con finestre che affacciano sul mare e dalle pareti fuoriescono giganteschi tentacoli. Sui muri ci sono coralli, pesci, alghe ed enormi occhi, naso e bocca, come si vede da un'immagine sulla pagina Instagram del locale. Nel post la Makaroff scrive di aver voluto attingere dai propri ricordi marini, nella fattispecie da una volta in cui vide un grande polpo dagli occhi arancioni avvicinarsi a lei con aria amichevole. Da quella volta, racconta sempre la donna, non ha mai più mangiato polpo e i lineamenti del viso presenti nel nightclub sono i suoi. Dentro al Silencio ci sono anche delle postazioni in cui scattarsi delle foto per poi postarle sui social.

Ricordiamo che nel 2001, ispirato da una scena chiave e bellissima del suo film Mulholland Drive, David Lynch aprì un locale in quel di Parigi, sui toni del dorato e del nero, chiamandolo Club Silencio. Qui, come avete già visto, lo stile è completamente diverso. A questo punto… non ci resta che armarci di pinne, fucile ed occhiali e volare a Ibiza. Ma guai ad andare a caccia di polpi!