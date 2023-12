David Leland: morto lo sceneggiatore e regista inglese di Vorrei che tu fossi qui!

News Cinema

David Leland, autore delle sceneggiatore di Made in Britain e Mona Lisa e regista di Vorrei che tu fossi qui!, è morto a 82 anni il 24 dicembre, ma la notizia è arrivata solo ieri. La sua carriera.

Ci sono registi indipendenti che fanno pochi film ma lasciano ugualmente la loro traccia nella storia del cinema. Dopo la scomparsa il 17 dicembre del grande regista georgiano/francese Otar Iosseliani, che aveva vinto il festival di Venezia nel 1984 col suo bellissimo I favoriti della luna, se n'è andato a 82 anni alla vigilia di Natale anche il britannico David Leland, ex attore, regista e sceneggiatore ignoto oggi ai più ma che ha firmato alcuni dei film più significativi del cinema made in Britain, come recitava il titolo di uno dei migliori che aveva scritto.

La carriera di David Leland

In Italia, David Leland viene ricordato soprattutto per il suo film di esordio del 1987 dal titolo pinkfloydiano, Wish You Were Here, in italiano Vorrei che tu fossi qui!, che da noi passò in anteprima al festival di Torino (quando ancora si chiamava Cinema Giovani) e uscì nei cinema d'essai con un buon successo di pubblico e critica. Era la storia di una ragazza sedicenne, disinibita e ribelle, interpretata da Emily Lloyd, che vive in una stagnante cittadina sul mare all'inizio degli anni Cinquanta e si ritrova incinta di un uomo più grande che, come il padre, la rifiuta. Una "commedia" piena di dolore e rabbia, nella migliore tradizione del cinema britannico, che vinse a Cannes il premio della critica.

Leland aveva iniziato la sua carriera nel mondo del cinema come attore, negli anni Sessanta, apparendo in molte produzioni tv britanniche e in piccoli ruoli nel cinema (Il marchio di Dracula e I banditi del tempo, tra gli altri). Continuerà a recitare fino agli anni Novanta, ma dal 1981 collabora col grande regista televisivo inglese Allan Clarke, per cui scrive nel 1982 il film che rappresenta l'esordio di un ventenne Tim Roth nei panni di un giovane naziskin, il bellissimo Made in Britain. Scrive poi nel 1986 un film per il cinema molto amato, diretto da Neil Jordan, Mona Lisa, e per l'ex Monty Python Terry Jones, il copione di Personal Services, ispirato alle vere esperienze della maitresse di bordello Cynthia Payne (la cui versione giovanile era la fonte di Vorrei che tu fossi qui!). Nel 2007 scrive e dirige il boccaccesco Decameron Pie (il titolo originale è Virgin Territory), con Hayden Christensen, Mischa Barton e Tim Roth. Il suo ultimo lavoro, nel 2012, sono 4 episodi della serie I Borgia. Grande amante della musica e amico personale di George Harrison e altri musicisti, dirige video e film concerto per Traveling Wilburys, Tom Petty, Paul McCartney e nel 2003 il tribute Concert for George, ad un anno dalla scomparsa di Harrison.