David Holmes - The Boy Who Lived, ecco il trailer del documentario sullo stuntman paralizzato sul set di Harry Potter

HBO ha diffuso il primo trailer di David Holmes - THe Boy Who Lived, il documentario sulla vita di David Holmes, stuntman di Daniel Radcliffe nella saga di Harry Potter, rimasto paralizzato a causa di un tragico incidente sul set del settimo film del franchise sul maghetto.

Durante le riprese di Harry Potter e i Doni della Morte - Parte 1, David Holmes, che ha seguito Daniel Radcliffe come suo stuntman fin dal primo film della saga, rimane gravemente coinvolto in un incidente sul set, spezzandosi il collo nelle riprese della scena dell'attacco di Nagini, il serpente di Voldemort. I medici gli diagnosticano una tetraplalgia permanente e dal allora Holmes si trova costretto a cambiare per sempre il suo stile di vita: il documentario, prodotto dallo stesso Daniel Radcliffe, racconterà la storia dell'ex ginnasta, dai suoi primi anni di carriera al tragico incidente.

Il film, che sarà diffuso da HBO, mostrerà immagini inedite degli oltre dieci anni che sia Radcliffe sia Holmes hanno trascorso sui set dei film della saga di Hrry Potter, rivelando il dietro le quinte di quello che era il lavoro dello stuntman e anche scene della sua vita attuale, comprese diverse interviste con Holmes stesso, i suoi amici, la sua famiglia e diversi membri del cast e della troupe dei film sul maghetto più famoso del mondo. Il rapporto tra Holmes e Radcliffe sarà uno dei nodi centrali del documentario, dato che i due ragazzi sono cresciuti insieme durante le riprese e vista la presenza di Holmes sin dal primo film. Sul suo lavoro di stuntman, David Holmes nel trailer dichiara:

"Essere uno stuntman è il lavoro più bello del mondo. Sei costantemente messo alla prova, semplicemente rischi tutto. Ero abituato a volare. Niente è paragonabile a questo"

L'incidente che gli ha cambiato la vita viene commentato nel trailer diffuso dallo stesso Radcliffe, visibilmente commosso:

"Quello che è successo è stato ingiusto, David non avrebbe dovuto sopportare nulla di quello che è successo. Questo è stato un terribile incidente, ma non voglio parlarne come se la vita di David sia diventata in seguito una tragedia. Il modo in cui la sua vita ha toccato quella di altre persone intorno a lui significa che non potrebbe essere più lontano da ciò che uno si immagina"

Il documentario David Holmes - The Boy Who Lived non è la prima collaborazione tra l'ex stuntman e l'attore: nel 2020, infatti, i due hanno lanciato un podcast, Cunning Stunts, nel quale rivelavano dettagli sulle più importanti scene d'azione della saga di Harry Potter e intervistavano diversi stuntman professionisti. HBO diffonderà in streaming il film a partire dal 15 novembre 2023.