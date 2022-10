David Harbour è un Babbo Natale da combattimento nel trailer di Una Notte Violenta e Silenziosa

News Cinema

Arriva nei cinema italiani il 1° dicembre con Universal Pictures un thriller d'azione che promette di far passare un Natale cinematografico davvero insolito. Ecco il primo trailer italiano ufficiale di Una Notte Violenta e Silenziosa, diretto da Tommy Wirkola con protagonista David Harbour.

Dopo il Bad Santa con Billy Bob Thornton, che molti di voi si ricorderanno, questo Natale sarà la volta di Una Notte Violenta e Silenziosa, un thriller nerissimo che vedrà il David Harbour di Stranger Things nei panni di un Babbo Natale davvero insolito.

La storia è quella di un gruppo di cattivi cattivissimi che fanno irruzione nella residenza di una famiglia molto ricca, con tanto di giovane figlia in ansiosa attesa dell'arrivo dei regali sotto l'albero, che si dovranno scontrare con la resistenza di un tostissimo Babbo Natale.

Una Notte Violenta e Silenziosa, che è stato descritto da chi l'ha visto al Comic Con, come una sorta di incrocio tra John Wick e Krampus, è prodotto dalla 87North, la società di David Leitch, Kelly McCormick e Guy Danella che ha prodotto proprio John Wick, ma anche Atomica Bionda, Deadpool 2 e Bullet Train. La sceneggiatura è stata firmata da Pat Casey e Josh Miller (quelli di Sonic), mentre dietro alla macchina da presa c'è il norvegese Tommy Wirkola, il regista di Dead Snow e di Hansel & Gretel - Cacciatori di streghe.

Nel cast, oltre a Harbour, ci sono John Leguizamo, Cam Gigandet, Alex Hassell, Alexis Louder, Edi Patterson e Beverly D’Angelo.

Questo è il primo trailer ufficiale in italiano di Una Notte Violenta e Silenziosa:



Una Notte Violenta e Silenziosa: la trama ufficiale e il poster italiano del film

Al diavolo l'espressione "tutto è tranquillo".



Quando una squadra di mercenari irrompe in un comprensorio di famiglie benestanti durante la vigilia di Natale, prendendo in ostaggio tutti i presenti, la squadra di criminali non è preparata ad affrontare un combattente che li sorprenderà: Babbo Natale è sul posto e sta per dimostrare perché questo Nick non è un santo.