David Fincher premiato con un César onorario

Il grande e poliedrico regista americano David Fincher sarà ospite d'onore a Parigi in occasione della prossima cerimonia di consegna dei premi César con un riconoscimento onorario.

I Premi César rappresentano il riconoscimento più importante per il cinema in Francia. Ogni anno non mancano di ospitare nomi di grande rilievo del panorama internazionale come ospiti speciali. Nelle ultime edizioni sono saliti sul palco Michael Douglas, George Clooney, Penélope Cruz, Robert Redford e, nel 2022, Cate Blanchett. Per il 2023 sarà la volta di David Fincher, uno degli autori più poliedrici e interessanti del cinema americano contemporaneo. Verrà premiato nel corso della cerimonia prevista per il 24 febbraio.

"Fincher è uno dei rari cineasti la cui intera filmografia è diventata di culto nel corso degli anni", ha dichiarato l'Accademia dei César in un comunicato. Lo definisce "visionario, i suoi film sono ipnotici, intellettuali e fonte di ispirazione per così tanti artisti. Ci ha soffocati con Seven, tenuto in tensione con The Game e colpito ancora con Fight Club, Zodiac, The Social Network, Gone Girl, i suoi maggiori successi cinematografici, o con Mank, in cui ha rotto i tradizionali codici ottenendo l'entusiasmo della critica internazionale".