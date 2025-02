Dave Bautista sfida gli alieni nel thriller distopico Dreadnought

News Cinema

Si intitola Dreadnought il film che vedrà protagonista Dave Bautista nei panni di un padre che vuole sottrarre il corpo della figlia agli invasori alieni.

E' stato annunciato un nuovo film dai produttori di John Wick, intitolato Dreadnought, che avrà come protagonista Dave Bautista. Alla regia ci sono Jonathan Milott e Cary Murnion, che hanno già diretto l'ex wrestler diventato attore in Bushwick. Bautista sarà anche uno dei produttori della storia, una fantascienza distopica che lo vede in lotta contro un alieno per salvare la figlia morente.

Dreadnought: la trama del nuovo film con Dave Bautista

Questa la trama ufficiale del film, scritto da Joseph Greenberg: "Max (Bautista) ha visto il suo mondo distrutto quando un'astronave aliena è caduta sulla terra, scatenando un'epidemia mortale che ha avuto tra le vittime sua moglie insieme a gran parte dell'umanità. Nella fragile società che è rimasta, gli esseri umani hanno imparato a convivere con i loro invasori extraterrestri. Ma per Max sopravvivere non è abbastanza. La sua figlia maggiore, Greta, sta morendo della malattia che ha ucciso gli altri. Mentre il suo corpo si indebolisce, una sentinella aliena è appostata fuori dalla loro casa e si avvicina sempre più man mano che per lei si approssima l'ultimo respiro. Questo predatore silenzioso e irremovibile ha la missione di raccogliere il suo corpo per realizzare un inarrestabile rituale di trasformazione. Il governo lo proibisce, la società lo accetta. Ma Max rifiuta di farsi togliere ancora qualcosa". Altro al momento non si conosce su questo nuovo progetto di Bautista, che abbiamo visto di recente in Dune - Parte due.