Dave Bautista interpreterà una commedia romantica: "E senza scene d'azione!"

Dave Bautista, famoso soprattutto come Drax nei Guardiani della Galassia, si era lamentato di avere una scelta limitata di ruoli: solo azione, mentre non gli sarebbe dispiaciuta una commedia romantica. Ebbene, da quando l'ha detto gliene hanno proposte già un paio. E lui è al settimo cielo.

Non è certo immediato collegare Dave Bautista alla commedia romantica, ma lui non ci sta: già in altri casi l'indimenticabile Drax dei Guardiani della Galassia si è fatto sentire, esprimendo in diverse interviste il suo desiderio di spaziare in ruoli più complessi, non strettamente legati all'azione, per la quale viene cercato naturalmente dato il suo passato di ex-wrestler. Un anno e mezzo fa aveva espresso il desiderio di recitare in una rom-com, e oggi, presentando a Hollywood Repoter il suo ultimo action The Killer's Game, ha rivelato che il suo sogno sta per avverarsi. Leggi anche Dave Bautista rivela qual è oggi il suo ruolo da sogno nell'universo DC

Dave Bautista avrà la sua commedia romantica, anzi: la deve scegliere!

Un'intervista con Page Six a Dave Bautista risalente all'inizio del 2023 ha attirato l'attenzione di alcuni produttori hollywoodiani: Dave voleva mettersi alla prova con la commedia romantica... e qualcuno si è fatto avanti per proporgliela sul serio! L'attore ex-wrestler ha dimostrato negli anni di volersi affrancare dal classico ruolo action più muscoloso (che non disprezza, visto che sta per tornare con The Killer's Game, seppur con sfumature più umane). D'altronde l'abbiamo visto dolente in Blade Runner 2049 o Bussano alla porta di Shyamalan. Preparetevi a vederlo in veste sentimentale! Bautista spiega:

Quelle cose che dissi hanno innestato una bella conversazione, dopo ho cominciato ad avere un sacco di telefonate. Ho detto quelle cose e mi hanno chiamato all'istante. Al momento ne abbiamo un paio che stiamo sviluppando: sono molto, molto divertenti. Ora è quello il mio obiettivo, una piena commedia romantica. Non una commedia romantica d'azione, proprio una commedia romantica a tutto tondo. [...]

Un paio di anni fa mi sono detto che dovevo smettere di accettare così tanti ruoli da non protagonista, dovevo cercare ruoli da protagonista, anche se questo avrebbe significato che me li dovevo creare. E io voglio fare il protagonista, è questo il modo in cui vai avanti in questo ambiente. [...] È buffo, ma io voglio diventare una star più grande per poter fare film più piccoli, a questo miro. Quelli sono i film che mi piacciono. Ma il modo più rapido per arrivare lì è essere una merce: quando sei una star, sei una merce. La gente allora è disposta ad ascoltarti quando fai una proposta, e puoi proporre qualcosa solo se sei una grossa star.

Nell'intervista che conteneva l'ironico "appello", Dave si domandava: "Ma sono davvero così brutto? C'è qualcosa che mi rende sgradevole e che mi esclude da quei ruoli?" In The Killer's Game, nonostante si tratti di un film d'azione, ha per la prima volta un rapporto sentimentale con il personaggio interpretato da Sofia Boutella: "Ero terribilmente nervoso, ma era una sfida che volevo".