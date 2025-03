Darren Aronofsky in trattative con Netflix per dirigere la nuova versione di Cujo

News Cinema

Da tempo Darren Aronofsky cerca un nuovo progetto e potrebbe averlo trovato in Cujo, il nuovo adattamento del romanzo di Stephen King, per cui si dice sia in trattative con Netflix.

Sapevamo già (vedi sotto) che Netflix aveva in cantiere un nuovo adattamento del romanzo di Stephen King Cujo, ma adesso Deadline aggiunge un interessante particolare: che in trattative per dirigerlo ci sarebbe Darren Aronofsky, un regista che ultimamente viene associato a diversi film, tra cui una biografia di Elon Musk e addirittura Plastic Man per il DCU.

Netflix mette in cantiere un nuovo adattamento di "Cujo" Leggi anche

Darren Aronofsky riporterà sullo schermo il cane San Bernardo assassino di Cujo?

A conforto dell'ipotesi rilanciata da Deadline, che è una testata seria, c'è che la notizia del coinvolgimento di Aronofsky nel nuovo Cujo viene da The InSneider, considerato piuttosto attendibile. Il primo Cujo, diretto da Lewis Teague nel 1983, con Dee Wallace, ebbe un discreto successo, anche se forse non si tratta del romanzo più amato dello scrittore del Maine. Aspettiamo a breve eventuali conferme in merito, senza dimenticare che il progetto, per cui la settimana scorsa è stato scritturato il produttore Roy Lee, è ancora nelle prime fasi di sviluppo. Quindi, anche se Aronofsky fosse interessato, non è certo detto che sarà questo il suo prossimo film.