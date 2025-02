Dark Nuns: arrivano le suore esorciste nel trailer dell'horror coreano

News Cinema

Il cinema coreano produce sempre buoni prodotti horror. Non sappiamo se sia anche il caso di questo Dark Nuns, in cui due suore sfidano le leggi della Chiesa praticando un esorcismo. Ecco il trailer.

Arriva (in America almeno) un film del genere esorcistico dalla gettonatissima Corea del Sud. Si tratta di Dark Nuns, che al centro della storia ha due suore "ribelli" che si occupano di un esorcismo. Come noto, infatti, nella Chiesa Cattolica le suore hanno sempre avuto un ruolo di secondo piano e sono escluse da ogni rituale che non sia la preghiera. Dark Nuns esce in America il 7 febbraio e nel cast c'è anche Lee Jin-Wook, apparso nella seconda stagione di Squid Game nel ruolo del giocatore 246, che entra nei giochi per salvare la figlia ammalata. Questo, intanto, è il trailer di Dark Nuns.

Dark Nuns: la trama e il cast

Questa la trama di Dark Nuns, che è uno spin-off di un altro horror del 2015, The Priests: Dopo aver appreso che il sacerdote non riuscirà ad arrivare in tempo per salvare un ragazzo posseduto da un potente spirito maligno, due suore si imbarcano in un rituale esorcismo pericoloso e vietato loro dalla Chiesa, mettendo le proprie vite e le loro anime immortali in grave pericolo. Diretto da Known hyeok.Jae, Dark Nuns ha nel cast Song Hye-Kyo, Jeon Yeo-Been, Lee Jin-Wook e Moon Woo-Jin. Il trailer come avete visto è piuttosto blando e privo di jumpscares, ma magari il film farà davvero paura.