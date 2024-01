Dario Argento Panico: ecco il trailer del documentario dedicato al Maestro del brivido

News Cinema

Presentato in prima mondiale nella sezione Venezia Classici (sponda doc) al Festival di Venezia 2023, Dario Argento Panico arriverà prossimamente in Italia con Midnight Factory.

Tra i film che componevano la selezione dei documentari 2023 di Venezia Classici, la sezione del Festival di Venezia curata da Alberto Barbera e Federico Gironi, c'era un film dedicato a un regista italiano amatissimo, nel nostro paese come all'estero: Dario Argento.

Prodotto dalla Paguro Film di Giada Mazzoleni, il film - che si intitola Dario Argento Panico - sarà distribuito prossimamente in Italia da Midnight Factory, etichetta Plaion Pictures dedicata al mondo del cinema horror, mentre in molti paesi del mondo sarà distribuito da Shudder, che per l'occasione ha realizzato un trailer del film.

A dirigere Dario Argento Panico è stato Simone Scafidi, lo stesso che aveva firmato il documentario su Lucio Fulci Fulci For Fake, che per raccontare la vita e la carriera del Maestro del Brivido ha intervistato fan, amici, collaboratori e familiari di Argento, da Nicolas Winding Refn alla figlia Asia, passando per Guillermo Del Toro, Gaspar Noè, Lamberto Bava, Michele Soavi, Fiore Argento, Luigi Cozzi, Franco Ferrini e molti altri ancora.

In attesa di conoscere come e quando potremo vedere Dario Argento Panico nel nostro paese, ecco qui il trailer ufficiale del documentario: