Dario Argento e tutte le rassegne di cinema gratuite organizzate dal CSC

Per chi passa luglio e agosto a Roma, quest'anno c'è solo l'imbarazzo della scelta per vedere grandi film gratuitamente, grazie alle arene organizzate dal Centro Sperimentale di Cinematografia. Ecco quali sono.

Chi ama il cinema e vive a Roma, d'estate è sicuramente privilegiato. Oltre alle innumerevoli arene a pagamento diffuse per tutta la città, ci sono quelle gratis, bellissime, organizzate dal CSC-Cineteca Nazionale. Sotto potete trovare l'elenco di quelle di luglio e agosto e siamo sicuri che troverete qualcosa di vostri gusto, per passare una serata all'aperto in cornici spettacolari a vedere classici indimenticabili del cinema. Se poi avete in programma un viaggio a Parigi, troverete qualcosa anche lì.

CSC - le grandi iniziative culturali gratuite della stagione estiva 2025

Il Centro Sperimentale di Cinematografia propone, per il mese di luglio 2025, un calendario ricco di iniziative culturali: rassegne cinematografiche oramai “consolidate” dedicate a un pubblico di ogni età, omaggi dedicati a grandi maestri del cinema come Dario Argento e alle dive italiane protagoniste di classici senza tempo - prodotti dalla Titanus - e serate speciali che offriranno spunti culturali e civili. Roma sarà la location protagonista, ma l’opportunità di assistere a tanti eventi gratuiti riguarderà anche il suggestivo Castello di Santa Severa e Villa Doria Pamphilj a San Martino al Cimino. Presente anche una tappa d’eccezione, le Arènes de Lutèce nel quinto arrondissement di Parigi, spazio espositivo di una mostra “simbolo” del legame culturale e cinematografico tra Francia e Italia.

Dal 2 luglio al 27 agosto, ogni martedì e mercoledì sera a ingresso gratuito, CSC-Cineteca Nazione e Titanus propongono “Le dive della Titanus”, rassegna promossa dalla Regione Lazio e organizzata dalla società in house LAZIOCrea, con la direzione artistica di ATCL – Circuito Multidisciplinare del Lazio. Inserita nell’ambito dell’edizione 2025 di “Vivi il Castello di Santa Severa”, la rassegna vuole essere un duplice omaggio: da una parte alla Titanus, la prima casa di produzione e distribuzione cinematografica italiana e fra le più antiche nel mondo, che da oltre 120 anni scrive la storia del cinema grazie alla famiglia Lombardo, dall’altra alle dive nostrane, ora irresistibilmente comiche, ora tragiche. Le ambasciatrici ideali di questa panoramica tutta al femminile saranno Anna Magnani, Gina Lollobrigida, Sophia Loren, Marisa Allasio, Sylva Koscina, Giovanna Ralli, Franca Valeri, Valeria Moriconi, Monica Vitti, Claudia Cardinale, Stefania Sandrelli, Catherine Spaak, Eleonora Giorgi, Ornella Muti, Giuliana De Sio e Milena Vukotić. Ogni proiezione sarà preceduta da un incontro con attrici, attori, registi e critici. I titoli: “Fantozzi contro tutti” di Paolo Villaggio e Neri Parenti, “Pane, amore e fantasia” di Luigi Comencini, “Il segno di Venere” di Dino Risi, “Poveri ma belli” di Dino Risi, “Un eroe dei nostri tempi” di Mario Monicelli, “La nonna Sabella” di Dino Risi, “Risate di gioia” di Mario Monicelli, “A cavallo della tigre” di Luigi Comencini, “Audace colpo dei soliti ignoti” di Nanni Loy, “Io la conoscevo bene” di Antonio Pietrangeli, “L’armata Brancaleone” di Mario Monicelli, “Dramma della gelosia(tutti i particolari in cronaca)” di Ettore Scola, “Mani di fata” di Steno, “La stanza del vescovo” di Dino Risi, “Io, Chiara e lo scuro” di Maurizio Ponzi. Gli ospiti attesi: Luca Vendruscolo, Andrea Pergolari, Laura Delli Colli, Pietro Spila, Fabio Melelli, Steve Della Casa, Maurizio Ponzi.

Dall’8 al 18 luglio tornerà invece “Quo Vadis? - Al cinema nel cuore di Roma”, la rassegna promossa da CSC - Cineteca Nazionale e Parco Archeologico del Colosseo che da quattro anni, nella location mozzafiato del Tempio di Venere e Roma, registra il ‘sold out’ a ogni appuntamento. La quarta edizione di “Quo Vadis? - Al cinema nel cuore di Roma” racconterà il delicato rapporto tra favola e sogno, reso ancora più favolistico e onirico dalla splendida scenografia naturale. Gli incontri, introdotti ogni sera da registi, attori, scrittori, critici e giornalisti, saranno moderati da Caterina Taricano. Ingresso gratuito con prenotazione consigliata. I titoli in programma: “Sogni d’oro” di Nanni Moretti, “Il racconto dei racconti – Tale of tales” di Matteo Garrone, “Malevych” di Daria Onyshchenko, “8½” di Federico Fellini, “Il miracolo” di Roberto Rossellini (ep. de L’amore, 1948, 42’) e a seguire “La ricotta Director’s cut” di Pier Paolo Pasolini, “Casotto” di Sergio Citti, “Uccellacci e uccellini” di Pier Paolo Pasolini, “Favolacce” di Damiano e Fabio D’Innocenzo, “Ma cosa ci dice il cervello” di Riccardo Milani, “’A Santanotte” di Elvira Notari. Gli ospiti attesi: Steve Della Casa, Massimo Gaudioso, Tetyana Filevska e Maria Keil, Flavio De Bernardinis, Alessandro Rossellini, Gianrico Tondinelli, David Grieco, Pedro Armocida, Paola Minaccioni e Maria Coletti.

Dal 20 al 27 luglio, l’Arena Archeologica di Santa Croce in Gerusalemme ospiterà come ogni anno “Effetto notte”, l’iniziativa gratuita del CSC – Cineteca Nazionale in collaborazione con Direzione Generale Cinema e Audiovisivo, Soprintendenza Speciale di Roma. Otto serate di grande cinema, all’insegna dell’horror e del mistero, con film, concerti, incontri e visite guidate il cui programma dettagliato sarà reso noto nei prossimi giorni. La programmazione cinematografica proporrà un omaggio al genio e al talento del maestro indiscusso del brivido - Dario Argento – in occasione dei suoi 55 anni di carriera. Oltre ad alcuni “cult”, saranno presenti titoli che vedono il maestro nelle inconsuete vesti di attore protagonista (nel film drammatico e perturbante Vortex del regista di Gaspar Noé) e di sceneggiatore. I titoli in programma: C’era una volta il West di Sergio Leone, Sei donne per l’assassino di Mario Bava, Occhiali neri di Dario Argento, Il gatto a nove code di Dario Argento, 4 mosche di velluto grigio di Dario Argento, Tenebre di Dario Argento, Phenomena di Dario Argento, Vortex di Gaspar Noé. Gli ospiti attesi: Marco Giusti, Steve Della Casa, Laurentina Guidotti, Antonio Tentori, Luigi Cozzi, Luciano Tovoli, Franco Ferrini. Il 19 luglio, sono previste inoltre due proiezioni speciali, entrambe nell’Arena Archeologica di Santa Croce in Gerusalemme e in collaborazione con Direzione Generale Cinema e Audiovisivo, Soprintendenza Speciale di Roma: alle 21.00 la proiezione di Onde ribelli: 50 anni di libertà in FM di Maurizio Pizzuto - documentario che celebra i 50 anni dalla nascita delle prime radio libere italiane - e a seguire La tregua di Francesco Rosi - film fondamentale per ricordare la Shoah e per ricordare un regista di cinema civile e di impegno che ha saputo incarnare oltre cinquant’anni di cinema e di storia d’Italia.

Gli appuntamenti gratuiti proseguiranno al Palazzo Doria Pamphilj a San Martino al Cimino, dove il CSC – Cineteca Nazionale, in collaborazione con Regione Lazio e LAZIOCrea, proporranno una selezione dedicata al cinema italiano degli ultimi anni o decenni. I titoli in programma: Lasciati andare di Francesco Amato (18 luglio), Ghiaccio di Alessio De Leonardis (1° agosto), Farfallon di Riccardo Pazzaglia - preceduto dalla presentazione del libro “Indovina chi viene a merenda? La cibo-comicità del cinema di Franco e Ciccio” (8 agosto) e Stolen moments di Stefano Landini (10 agosto). Alcuni degli ospiti attesi: Rodolfo Rossi e Roberto Gambacorta.

Non solo rassegne cinematografiche: nell'ambito della quarta edizione di Dolcevita-sur-Seine, il Festival del Cinema dedicato all’Italia (organizzato dall’Associazione Palatine e del quale il Centro Sperimentale di Cinematografia è partner dalla prima edizione), in programma a Parigi dal 4 all’8 luglio, verrà allestita la mostra fotografica “Ti amo, cinéma ! - France Italie une longue histoire d’amour et coproductions” curata da Antonella Felicioni Responsabile dell'Archivio Fotografico ed Iconografico della Cineteca Nazionale – Mostre. L’esibizione, realizzata esclusivamente con materiali provenienti dall’archivio del CSC – Cineteca Nazionale, è dedicata alle coproduzioni italo-francesi e alla passione per il cinema condivisa tra Francia e Italia; sarà esposta alle Arènes di Lutèce (nel quinto arrondissement di Parigi) per tutta la durata del Festival e in seguito sarà visitabile sul Lungosenna (Quai de Solférino) fino al 31 luglio 2025. Il 2 luglio, alla presentazione stampa della manifestazione all'Istituto Italiano di Cultura di Parigi - alla presenza del Console Italiano a Parigi, numerosi giornalisti e corrispondenti italiani e del Presidente Einaudi Walter Barberis - ha partecipato il Conservatore del CSC - Cineteca Nazionale Steve Della Casa in dialogo con Luc Merenda, il noto attore francese (residente in Italia) il quale ha testimoniato i suoi successi nelle coproduzioni per quanto concerne film di genere western, polizieschi, gialli e commedie. E sono state presentate in anteprima alcune delle foto che comporranno la mostra “Ti amo, cinéma! - France Italie une longue histoire d’amour et coproductions”, la cui inaugurazione sarà prevista venerdì 4 luglio. Il ruolo del CSC – Cineteca Nazionale, “motore” di questa serie di iniziative in Italia ma anche all’estero, appare dunque sempre più di rilievo.