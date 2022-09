Dante di Pupi Avati: videointervista a Carlotta Gamba e Alessandro Sperduti

News Cinema

I due giovani attori italiani sono stati chiamati da Pupi Avati per il non semplice compito di dare corpo cinematografico al Sommo Poeta Dante Alighieri e al suo grande amore Beatrice Portinari. Ecco cosa ci hanno raccontato di questa esperienza nella nostra intervista video.

Arriva nei cinema italiani giovedì 29 settembre Dante, il film che Pupi Avati, dopo lunghi anni di studio e di tentativi di mettere insieme le giuste condizioni produttive, ha realizzato sul "Sommo Poeta", Dante Alighieri, padre riconosciuto della lingua italiana e autore della "Divina Commedia". Quello di Avati, però, non è tanto un film sul poeta, per quanto ovviamente la poesia c'entri moltissimo, quanto sul Dante Alighieri uomo, sulla sua vicenda umana, segnata dal grande amore per Beatrice Portinari, certo, ma anche dalla guerra, dai tentativi di partecipare attivamente alla politica fiorentina dell'epoca, e dal lungo e doloroso esilio dalla sua città che ne conseguì.

Per interpretare questo Dante, Avati ha voluto il giovane attore romano Alessandro Sperduti, visto di recente nel Tre piani di Nanni Moretti e noto per aver interpretato Piero De' Medici nella serie tv Rai I Medici e il personaggio di Valerio nella miniserie I liceali.

Al suo fianco, nei panni di una Beatrice affascinante e insolita, volitiva e sensuale, magnetica e misteriosa, c'è invece Carlotta Gamba, talentuosa 25enne che, esordiente, ha bucato lo schermo nei panni di una delle figlie di Elio Germano nell'America Latina diretto da Damiano e Fabio D'Innocenzo.

In occasione della presentazione di Dante alla stampa, abbiamo incontrato e intervistato Alessandro Sperduti e Carlotta Gamba, e con loro abbiamo parlato dei loro Dante e Beatrice, del peso di interpretare personaggi di questo calibro, e del modo insolito con cui Pupi Avati li ha voluti raccontare.

Ecco la nostra intervista video a Alessandro Sperduti e Carlotta Gamba, Dante e Beatrice nel Dante di Pupi Avati



Dante: La nostra Intervista Esclusiva a Alessandro Sperduti e Carlotta Gamba - HD