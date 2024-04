Dancing Village: The Curse Begins, il suggestivo trailer dell'horror indonesiano

News Cinema

Esce in America con Lionsgate l'horror indonesiano Dancing Village: The Curse Begins, prequel del maggior successo al box office del paese, e con l'occasione vi mostriamo il trailer ufficiale del film.

L'horror indonesiano non arriva praticamente mai sulle nostre sponde. Quello di cui vi parliamo, in realtà, è un prequel, come si può intuire anche dal titolo, Dancing Village: The Curse Begins. In America è stato acquistato dalla Lionsgate, che lo distribuirà al cinema il 26 aprile. L'originale, che ha battuto ogni record al box office in patria, si intitolava KKN Curse of the Dancing Village, mentre il prequel è il primo film indonesiano realizzato per il circuito IMAX. Torneremo a parlarne dopo aver visto le suggestive immagini del trailer.

Dancing Village: The Curse Begins, la trama

Diretto da Kimo Stamboel, regista specializzato nel genere horror, Dancing Village: The Curse Begins, ha al centro Mila, una ragazza che riceve da uno sciamano le istruzioni per restituire un braccialetto mistico, il Kawaturith, al Villaggio delle Danzatrici, un luogo remoto sulla punta est dell'isola di Giava. Assieme al cugino Yuda e agli amici di lui, Jito e Arya, Mila arriva sull'isola, dove scopre che l'anziana del villaggio è morta e che la nuova, Mgah Buyut, è assente. Mentre aspettano il suo ritorno, iniziano ad accadere cose strane e Mila comincia a essere visitata da un misterioso essere mitico, la Badarawuhi, che governa il villaggio. Quando Mila decide di restituire il Kawaturith senza aspettare l'aiuto di Mgah Buyut, la sicurezza del villaggio è messa a rischio, e Mila deve sottoporsi a un rito per scegliere la nuova Dawuh, un'anima dannata costretta a ballare per tutto il resto della sua vita.